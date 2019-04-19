"Она и есть девочка!": Шарлиз Терон разрешает сыну надевать платья и заплетать косы

Похоже, те времена, когда пол ребенка определяли сразу после рождения, понемногу уходят в прошлое. По крайней мере, на Западе дети вовсю получают право самим выбирать, кем им быть - мальчиком или девочкой. Один из примеров такой свободы самоопределения - 7-летний сын Шарлиз Терон Джексон, которого известная актриса усыновила в 2012 году.

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В интернете не раз появлялись фотографии Джексона в платьях, юбках и с заплетенными косами. Каждый раз это становилось поводом для сплетен и осуждения. Многие фанаты актрисы искренне не понимали, почему она позволяет приемному сыну показываться на людях в таком виде. Шарлиз Терон нечасто комментировала подобные реплики, но видимо, даже ее ангельскому терпению временами приходит конец.



"Да, я тоже думала, что она мальчик. Пока она не посмотрела на меня, когда ей было три года, и не сказала: "Я не мальчик!". Вот и все! У меня есть две красивые дочери, которых, как и любой родитель, я хочу защищать и видеть процветающими", - довольно резко ответила актриса в одном из своих недавних интервью.



Она также подчеркнула, что не ей решать, кем станут ее дети, когда они вырастут. И что ее работа, как матери - делать все, чтобы дочери ни в чем не нуждались, и давать им возможность быть теми, кем они хотят быть.

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