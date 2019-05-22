«Он уникальный»: счастливая любовь Майи Плисецкой и Родиона Щедрина

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Великая российская балерина Майя Плисецкая целых 50 лет прожила в браке с композитором Родионом Щедриным. Он писал музыку для своей возлюбленной, а она беззаветно любила своего супруга, ради которого продолжала работать и жить.
Красивая и полноценная жизнь Майи Плисецкой закончилась 2 мая 2015 года – в этот день балерина скончалась от инфаркта в возрасте 89 лет. За свою долгую жизнь Плисецкая написала три книги мемуаров, в которых рассказала историю своей жизни и любви.
Будущая звезда балета родилась в Москве в 1925 году, но довольно скоро её жизнь перестала быть простой и беззаботной. Отца арестовали и расстреляли в 1938 году, мать с младшим братом отправили в лагерь, а самой Плисецкой ещё повезло: её удочерила тётя Суламифь Мессерер. Женщина преподавала балет и смогла серьёзно заинтересовать им молодую Майю.
Пока в СССР шла война, Майя уже готовила своё первое выступление. Девочка выступила на сцене Свердловска с миниатюрой «Умирающий лебедь».
Хореографическое обучение Плисецкая окончила в 1943 году, после чего она попала в Большой театр. Выразительная пластика балерины открыла ей путь в будущую карьеру, так что Майя так и не сошла со сцены на протяжении долгих 40 лет.
А вот с личной жизнью у Майи всё было далеко не так просто. Красивую рыжеволосую девушку со стройной фигурой и великолепной пластикой заметил Вячеслав Голубин, с которым она танцевала в театре. Только вот однажды прямо во время репетиции Майя разбила нос своей первой любви, после чего они перестали выступать в паре.
«Он стал пить, и это сломало ему карьеру и жизнь. 30-летним он наложил на себя руки, повесившись на водопроводной трубе унитаза в туалете своей квартиры», – призналась Плисецкая в своих мемуарах.
Впервые балерина вышла замуж в 1956 году за европейца Мариса Лиепу. Познакомились они в Большом театре, когда проходил фестиваль латвийского искусства. Долго думать не стали, так что почти сразу же расписались в районном ЗАГСе. Только вот эти отношения не прожили и трёх месяцев. Влюблённость буквально за пару недель сошла на нет, а потом молодые решили закончить так и не начавшуюся семейную жизнь.
Брак балерины с композитором Родионом Щедриным – совершенно другое дело. Познакомились они на вечеринке у Лили Брик, только вот сначала друг другу совсем не понравились. Говорят, что всему виной стали колкие упрёки балерины, которые она не стеснялась отпускать в адрес молодого музыканта. Встречаться они начали лишь спустя три года после первого знакомства.
Возлюбленные ездили на отпуск в Карелию, где Щедрин занимался своей любимой рыбалкой. Потом путешествовали на машине в Сочи, где немало обсуждали их совместную музыкально-танцевальную работу. Тогда Майя узнала о своей беременности, но оставить ребёнка не захотела, несмотря на уговоры своего возлюбленного. А в начале октября 1958 года они наконец-то поженились.
Сам Родион был против официальных отношений, но для балерины они были очень даже кстати. Дело в том, что в те времена Майю преследовали агенты КГБ из-за её слишком уж частых контактов с иностранцами. А вот к замужней женщине они бы приставать не стали, так что с верным и любимым супругом Майе стало намного проще.
Сам Щедрин писал композиции для постановок любимой балерины, да и отзывался он о Майе всегда только положительно. Она рассказывала о своём супруге лишь самое лучшее, восхищаясь его огромным талантом. «Джентльмен от природы. Он удержал меня на плаву. Родион писал мне балеты. Он дарил идеи. Он вдохновлял. Это уникально. Это редкость. Потому что он редкий. Он уникальный. Я таких людей, как он просто не знаю», – утверждала Плисецкая.
При этом Щедрину приходилось сталкиваться с непростым характером Майи. Балерина могла поругаться с супругом, а потом так же стремительно помириться с ним. Однако композитор дарил Плисецкой лишь любовь и заботу, а главными его презентами становились произведения, написанные специально для балерины.
По словам Плисецкой, статный и эффектный Щедрин поводов для ревности не давал, к тому же он постоянно поражал свою возлюбленную своими гениальными произведениями. Плисецкая даже когда-то заявляла, что у Щедрина «нет недостатков». Для неё композитор был особенным и самым важным в жизни человеком, без которого, как признавалась балерина, её «давно уже могло не быть на свете».
Долгое время патриот Щедрин прожил в СССР, и только после распада Советского Союза он перебрался вместе с Плисецкой в Мюнхен. Уже после смерти своей возлюбленной Щедрин признался, что был очень счастлив провести с ней долгие 50 лет жизни. «Я был счастлив с ней безмерно, бесконечно. Мне с ней было всегда интересно. Каждая минута была наполнена тем или иным событием», – заявлял композитор.
А Плисецкая даже после смерти захотела воссоединиться со своим мужем, о чём она написала в завещании: «Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией».
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