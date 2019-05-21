«Он был в бешенстве»: Андрей Миронов получил свою порцию обвинений в домогательствах

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До знаменитого советского актёра Андрея Миронова докатилась дурная слава о домогательствах, которую сегодня удаётся избежать далеко не всем. Если верить актрисе Людмиле Гавриловой, когда-то у неё был роман с прославленным Мироновым, а однажды он якобы даже попытался изнасиловать начинающую артистку.
Гаврилова вспомнила о безнадёжном женском обожании, которым вечно был окружен Миронов. Девушки от него «буквально голову теряли», а вот сама Гаврилова ничего не потеряла, хотя и познакомилась со знаменитым актёром, когда ещё была начинающей актрисой. На тот момент она уже однажды была замужем и воспитывала сына Таира, но с первым браком ей не повезло.
Зато её роман с Мироновым продлился три года. Хотя и здесь нельзя сказать о каком-то семейном счастье, ведь Гаврилова призналась, что никогда не любила легендарного актёра: она лишь восхищалась его творческим талантом. Один раз, если верить словам Гавриловой, актёр позволил себе совершенно лишний и грубый поступок.
- На гастролях Миронов схватил меня прямо в коридоре гостиницы и затолкнул к себе в номер. Он был в бешенстве. Дверь закрыл на ключ и выбросил за шкаф. Я попыталась встать, а он толкнул меня на диван. Тогда я встала снова и с размаху влепила ему пощечину. Это привело Андрея в чувство, – призналась актриса.
До сих пор она не простила актёра за этот низкий поступок. В то же время она считает, что роман с Мироновым начался против её воли: «Потом я поняла, что деваться некуда. Пусть будет, раз так», – заявила Гаврилова.
А Миронов завёл этот роман, несмотря на свои вполне официальные отношения. Лариса Голубкина, жена актёра, отлично знала о его похождениях, но ничего с этим не делала. Она понимала характер Миронова, а он действительно никуда уходить от жены не хотел. Однажды он даже сказал об этом Гавриловой, добавив, чтобы та особо не рассчитывала на серьёзные отношения. Но молодая актриса тоже ничего не хотела от своего избранника.
Вскоре Гаврилова встретила другого мужчину и ушла от Миронова. Актёр пытался вернуть её, но ничего так и не вышло. В итоге они даже не остались друзьями, а встречались лишь на съёмочной площадке и в театре.
Впрочем, Гавриловой удалось увидеться с Мироновым в один из последних дней его жизни. Однажды, прямо во время спектакля Миронов просто лежал за кулисами и кричал: «Жить! Надо жить!». В тот момент Гаврилова поняла, что доиграть спектакль не получится, о чём сразу же сообщила публике. Все в зале решили поддержать Миронова в трудный миг, встали и начали аплодировать.
Всего спустя два дня после этого события легендарный актёр скончался. Актриса, несмотря на все неурядицы, до сих пор держит большой портрет Миронова в своём доме.
67-летняя Людмила Гаврилова за свою долгую творческую карьеру успела получить звание народной артистки России и огромную популярность. Она преподаёт актёрское мастерство, ведёт программу «Настроение» на «ТВ Центре», да и в фильмах актриса снималась немало, вспомнить только «Мимино», «Артистку из Грибова» или «Любовь-морковь 3».
Долгое время Гаврилова трудилась в московском Театре сатиры, где когда-то работал сам Миронов. А в последнее время её можно увидеть в популярных сериалах вроде «Солдат» или «Глухаря».
Второй раз актриса вышла замуж за Александра Диденко, но сейчас она разведена. У Гавриловой есть единственный сын Таир от первого брака.
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