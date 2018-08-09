Олег Сирота: Андрей Воробьев и Денис Мантуров оказали мне поддержку с проведением Истринского фестиваля сыра

Сыродел и блогер из Московской области Олег Сирота подвел итоги организованного им Истринского фестиваля сыра «4 года санкциям». Посетителями этого мероприятия с третьего по пятое августа стали порядка 45 тысяч человек. Две сотни отечественных фермеров использовали площадку для того, чтобы продать свою мясомолочную продукцию и хлеб.

В рамках работы фестиваля для его посетителей была организована сырная лотерея, работа контактного зоопарка. Гости мероприятия участвовали в различных мастер-классах и дегустациях, пробовали себя в гончарном мастерстве, наблюдали за сражениями на мечах и состязаниями лучников. Перед ними выступили музыкальные фолк-коллективы и, благодаря отечественному Минпромторгу работала выставка оборудования российского производства для сыроварен и КФХ.

Комментируя событие, Олег Сирота заострил внимание на том, что он смог провести фестиваль благодаря руководителю Минпромторга РФ Денису Мантурову и подмосковному губернатору Андрею Воробьеву. В связи с этим он поблагодарил управленцев за поддержку.

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