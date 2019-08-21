Олег Газманов впал в детство... но ненадолго

68-летний Олег Газманов любит пошутить не меньше, чем профессиональные телеюмористы. Да и жизнелюбия у певца - хоть отбавляй. неудивительно, что даже в столь зрелом возрасте фанатов у Газманова меньше не становится, а его Инстаграм читают примерно 469 тысяч подписчиков.

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Кстати, именно в социальных сетях любому артисту проще всего быть собой. И вопросы задать можно, и спортивной фигурой похвастаться, и подурачиться вволю. Помните, совсем недавно по Сети гулял флешмоб, участники которого с помощью специального приложения "состаривали" внешность, чтобы хоть одним глазком взглянуть на себя в будущем?.. Олег Газманов решил, что старость подождет, а вот вернуться в молодость - гораздо интереснее. С помощью, опять же, приложения, артист ненадолго "впал в детство" и спел для подписчиков свою знаменитую песню "Мои ясные дни".

Заодно Газманов посмеялся над набившим уже оскомину вопросом "как вам удается так хорошо выглядеть?". Ведь ответ-то на поверхности - здоровый образ жизни, спорт и чувство юмора. Доступно всем, а эффект потрясающий!

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