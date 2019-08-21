ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Олег Газманов впал в детство... но ненадолго
Ульяна АНТОНОВА   
21 Августа 2019 г.
Изменить размер шрифта

68-летний Олег Газманов любит пошутить не меньше, чем профессиональные телеюмористы. Да и жизнелюбия у певца - хоть отбавляй. неудивительно, что даже в столь зрелом возрасте фанатов у Газманова меньше не становится, а его Инстаграм читают примерно 469 тысяч подписчиков.

Олег Газманов впал в детство... но ненадолго


Кстати, именно в социальных сетях любому артисту проще всего быть собой. И вопросы задать можно, и спортивной фигурой похвастаться, и подурачиться вволю. Помните, совсем недавно по Сети гулял флешмоб, участники которого с помощью специального приложения "состаривали" внешность, чтобы хоть одним глазком взглянуть на себя в будущем?.. Олег Газманов решил, что старость подождет, а вот вернуться в молодость - гораздо интереснее. С помощью, опять же, приложения, артист ненадолго "впал в детство" и спел для подписчиков свою знаменитую песню "Мои ясные дни".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Уже давно первый вопрос журналистов- почему я так хорошо выгляжу в свои 68л. Наконец открою свою тайну. Около 10 лет с группой наших учёных я работаю над препаратом, омолаживающим клетки организма. По контракту я испытываю препарат на себе. Вчера после концерта в #алушта случайно превысил обычную дозу...Что делать? - впереди #ялта #феодосия #судак #евпатория #медицина #лекарства #шоу #молодость #крым #ялта

Публикация от Газманов Олег (@oleggazmanov)

Заодно Газманов посмеялся над набившим уже оскомину вопросом "как вам удается так хорошо выглядеть?". Ведь ответ-то на поверхности - здоровый образ жизни, спорт и чувство юмора. Доступно всем, а эффект потрясающий!

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 