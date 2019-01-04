Олег Газманов опроверг слухи о своей онкологии

Последнее время в интернете стали появляться тревожные слухи о тяжёлом заболевании 67-летнего Олега Газманова. У известного певца, якобы обнаружили рак и теперь болезнь стремительно прогрессирует. Поклонники артиста стали подозревать неладное со здоровьем Газманова после того, как он выложил совместное фото с Иосифом Пригожиным, на котором они оба были лысые. Многим показалось это странным, ведь Пригожин лысый уже давно, а Газманов без волос выглядит непривычно и неприглядно. И хотя певец позже признался, что это был только розыгрыш и на голове у него одет специальный парик, фанаты подумали, что их любимец скрывает реальное состояние своего здоровья. Ведь людям всегда легче поверить в плохое, чем в хорошее...

Сам Олег Газманов шокирован такими слухами и не понимает зачем их нужно распускать. В его Инстаграме появился пост, опровергающий подобную информацию и певец лично заявил, что с ним всё в порядке — он здоров. С самой юности артист прекрасно выглядит, а на вопросы о секретах молодости отвечает, что всё дело в регулярных занятиях спортом. По словам Газманова, спортивному человеку не страшны болезни.

Периодически в сети появляется информация об онкологических болезнях знаменитостей. Так Иосиф Кобзон и Николай Караченцов умерли от рака, а Валентин Юдашкин лишь недавно смог оправиться от болезни. Ведущий Юрий Николаев также долгое время лечился от онкологии кишечника и сильно похудел, но сейчас с ним уже всё хорошо. Понятное дело, что подобные новости вызывают опасение и любое недомогание любимого артиста кажется чем-то серьёзным, а не простым переутомлением. К счастью, в случае с Олегом Газмановым, поклонники ошиблись и с артистом всё хорошо. Пожелаем же ему оставаться таким же жизнерадостным и ещё долго радовать своими песнями поклонников его творчества.

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