Олег Газманов объяснил, почему спит с женой в разных спальнях

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Недавно известный певец Олег Газманов посетил программу “Секрет на миллион”, где признался, что он и его супруга Марина спят в разных комнатах. Однако такое решение было принято сообща, из-за плотного рабочего графика артиста.
Дело в том, что Газманов часто задерживается на работе и приходит домой уже за полночь. Чтобы не будить любимую, он не заходит к ней в спальню и идёт спать отдельно. Он также рассказал, что иногда во сне сильно храпит и ворочается, чем тоже мешает жене. Переживая, что она не может заснуть, артист тоже почти не спит.
Марина Газманова не пришла в студию, так как не любит публичности и старается не посещать подобные мероприятия. Между тем ведущая Лера Кудрявцева собиралась задать ей вопрос, касающийся её прошлогоднего поста в Инстаграме. Тогда Марина написала, что если между людьми исчезает взаимопонимание, то и отношениям сразу же приходит конец. Олегу Михайловичу пришлось самому ответить на каверзный вопрос. Он признался, что не понимает, почему его супруга написала подобное в своем Инстаграме. Конечно же, у них тоже бывают ссоры. Артист рассказал, что не всегда бывает прав и может высказать что-то обидное, не подумав. Несмотря на это, Марина для музыканта - самый близкий и дорогой человек. 67-летний Газманов счастлив, что встретил такую женщину, которая уже много лет терпит его сложный характер.
По такому случаю артист поделился и воспоминаниями об их первой встрече. Будущие супруги познакомились прямо на улице в Воронеже. Певец влюбился в девушку, даже не видя её лица. Пара не смогла противостоять своим чувствам, и вскоре они стали жить в гражданском браке. Несмотря на взаимную любовь, супруги расписались только через 8 лет совместной жизни. Сейчас Газманов очень переживает, когда в семье случаются ссоры, и старается не допускать таких моментов.
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