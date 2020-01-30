Окунет своих зрителей в мир стихосложения и точных образов блогер Нина

Читает стихи собственного сочинения из поэтических сборников на платформе YouTube блогер Нина Березниченко. О себе аудитории видеохостинга она написала следующее: Родилась на Украине. С девятилетнего возраста и по настоящее время проживаю во Львове. Окончила Львовский медицинский институт, по профессии врач-психиатр.

Чем же радует этот мир Нина? О содержании ее стихов и созданных образах иногда можно немного понять из названий. Например, на канале есть ролики: «Летний теплый дождик после зноя...», «Выпорхну из грусти...», «Уведу тебя от грусти...», «Я против лести, против мести...», «Осень властвует в сознании опять..., «Вот и бабье лето на пороге...», «День рождения...», «Туманы, рассветы, закаты...» и другие.

А вы когда-нибудь думали о пожеланиях даме? Нина Березниченко на эту тему в стихах смогла поразмышлять. И вот что у нее получилось. Стихотворение называется «Что можно женщине желать...»:

Что можно женщине желать

В её волнительные даты?

Что может память подсказать

И чем грядущее богато.

Неважно, сколько зим и лет,

Неважны возраста старанья.

– Да! – опыту, старенью – Нет!

Цветенью быть без увяданья.

Желать ей можно обрести

Души свободу долгожданную,

Преград не встретить на пути,

Любимой быть и быть желанной.

И пожелать: всегда ей быть

Единственной, неповторимой,

Свое призванье не забыть

Быть каждый час необходимой!

Вот такой интересный блогер. С одной стороны с очень серьезной профессиональной деятельностью, с другой стороны с тонкой душевной организацией, требующей выплескивать мысли и чувства в красивые поэтические строки.

Данное стихотворение автор канала исполняла, думается, сама, а сопровождалось все это нежными фотографиями цветов. Музыкального наполнения в ролике не было.

Одного произведения для знакомства с блогером, конечно же, мало, поэтому вот следующее стихотворение Нины. Оно называется «Теперь я живу не спеша...».

Теперь живу я не спеша. Мелькают случаи.

Домоклов меч над головой меня не мучает.

Остались в прошлом навсегда мои страдания.

Тепла и света лишены все ожидания.

Пора ко мне благоволит в исканьях истины,

Без строгости приемлет всё, что мной отыскано.

Пересмотрев свой давний взгляд на одиночество,

Успокоенья не ищу в мечтах, пророчествах.

Все реже мысль приходит мне или желание

Победу в споре одержать или признание,

Напрасны помыслы мои, мои старания,

И дипломатия моя – мое молчание.

Один из комментариев зрителя платформы YouTube на это произведение: «Красивые стихи! Спасибо, Нина!»

К сожалению, с годами моложе мы не делаемся. И мысли по этому поводу волнуют, наверное, всех людей, в том числе нашлось что сказать здесь и блогеру Нине Березниченко. Ролик называется «Мы не становимся моложе...».

Мы не становимся моложе,

Сбиваемся в подсчёте лет,

Мы больше можем, чем не можем,

И знаем не один секрет.

В друзьях находим пониманье,

При встречах молодеем вновь.

Напрасны возраста старанья –

Еще желанья греют кровь.

Еще надежды в сердце живы,

Лишь остается пожелать

Шагов вперед неторопливых,

Быть может, и движенья вспять.

Получилась прямо небольшая поэтическая остановка на страницах нашего сайта. А вы, уважаемые читатели, не разнообразите свой досуг написанием стихов?

Стоит напомнимть, что на нашем сайте много интересных публикаций про увлеченных пожилых людей-блогеров. Вот некоторые материалы:

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