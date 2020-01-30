Окунет своих зрителей в мир стихосложения и точных образов блогер Нина

Читает стихи собственного сочинения из поэтических сборников на платформе YouTube блогер Нина Березниченко. О себе аудитории видеохостинга она написала следующее: Родилась на Украине. С девятилетнего возраста и по настоящее время проживаю во Львове. Окончила Львовский медицинский институт, по профессии врач-психиатр.
Чем же радует этот мир Нина? О содержании ее стихов и созданных образах иногда можно немного понять из названий. Например, на канале есть ролики: «Летний теплый дождик после зноя...», «Выпорхну из грусти...», «Уведу тебя от грусти...», «Я против лести, против мести...», «Осень властвует в сознании опять..., «Вот и бабье лето на пороге...», «День рождения...», «Туманы, рассветы, закаты...» и другие.
А вы когда-нибудь думали о пожеланиях даме? Нина Березниченко на эту тему в стихах смогла поразмышлять. И вот что у нее получилось. Стихотворение называется «Что можно женщине желать...»:
Что можно женщине желать В её волнительные даты? Что может память подсказать И чем грядущее богато. Неважно, сколько зим и лет, Неважны возраста старанья. – Да! – опыту, старенью – Нет! Цветенью быть без увяданья. Желать ей можно обрести Души свободу долгожданную, Преград не встретить на пути, Любимой быть и быть желанной. И пожелать: всегда ей быть Единственной, неповторимой, Свое призванье не забыть Быть каждый час необходимой!
Вот такой интересный блогер. С одной стороны с очень серьезной профессиональной деятельностью, с другой стороны с тонкой душевной организацией, требующей выплескивать мысли и чувства в красивые поэтические строки.
Данное стихотворение автор канала исполняла, думается, сама, а сопровождалось все это нежными фотографиями цветов. Музыкального наполнения в ролике не было.
Одного произведения для знакомства с блогером, конечно же, мало, поэтому вот следующее стихотворение Нины. Оно называется «Теперь я живу не спеша...».
Теперь живу я не спеша. Мелькают случаи. Домоклов меч над головой меня не мучает. Остались в прошлом навсегда мои страдания. Тепла и света лишены все ожидания. Пора ко мне благоволит в исканьях истины, Без строгости приемлет всё, что мной отыскано. Пересмотрев свой давний взгляд на одиночество, Успокоенья не ищу в мечтах, пророчествах. Все реже мысль приходит мне или желание Победу в споре одержать или признание, Напрасны помыслы мои, мои старания, И дипломатия моя – мое молчание.
Один из комментариев зрителя платформы YouTube на это произведение: «Красивые стихи! Спасибо, Нина!»
К сожалению, с годами моложе мы не делаемся. И мысли по этому поводу волнуют, наверное, всех людей, в том числе нашлось что сказать здесь и блогеру Нине Березниченко. Ролик называется «Мы не становимся моложе...».
Мы не становимся моложе, Сбиваемся в подсчёте лет, Мы больше можем, чем не можем, И знаем не один секрет. В друзьях находим пониманье, При встречах молодеем вновь. Напрасны возраста старанья – Еще желанья греют кровь. Еще надежды в сердце живы, Лишь остается пожелать Шагов вперед неторопливых, Быть может, и движенья вспять.
Получилась прямо небольшая поэтическая остановка на страницах нашего сайта. А вы, уважаемые читатели, не разнообразите свой досуг написанием стихов?
Стоит напомнимть, что на нашем сайте много интересных публикаций про увлеченных пожилых людей-блогеров. Вот некоторые материалы:
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Цицерон
ПРОЛОГ
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