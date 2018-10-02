Октябрьский прогноз: колбаса в России подорожает, но останется прежней длины

Октябрь принесёт россиянам рост цен на колбасу от 2 до 10 процентов. Об этом стало известно из интервью исполнительного вице-президента «Атриа Россия» Илари Хююрюнена интернет-газете «Фронталка».

Причиной такого роста стало увеличение стоимости необходимого сырья до 40 процентов за прошедший период 2018 года. Конечно, компании не собираются увеличивать стоимость колбасных изделий на те же 40 процентов, передаёт Хююрюнен, но всё-таки расходы необходимо как-то компенсировать.

О дальнейшем изменении цен говорить сложно, считает вице-президент, ведь есть немало факторов, которые могут повлиять на это. Розничные сети не так давно получили извещение о повышении цен, к которому подключатся все игроки на рынке.

Ещё в начале сентября, по сообщению Федеральной антимонопольной службы России, цены на мясо немного повысились. Тем не менее, до июля этого года средняя стоимость мясной продукции была ниже, чем за аналогичный период 2017 года.

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