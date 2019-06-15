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Один случай на миллион: две неожиданные любовные истории
Егор СТУКОВ   
15 Июня 2019 г.
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Многие истории любви начинаются с неожиданных встреч, которые в одночасье определяют дальнейшую судьбу двух человек. Вот и герои нашей публикации оказались счастливчиками, которых буквально свела сама судьба. В одном случае ветеран войны чудом смог найти возлюбленную после длительной 75-летней разлуки. В другом – молодая девушка уснула в кинотеатре, а проснулась рука об руку со своим будущим (будем надеяться) избранником.

ветеран войны чудом смог найти возлюбленную после длительной 75-летней разлуки

Ещё в 1944 году молодой 24-летний солдат К.Т. Роббинс познакомился с 18-летней Жаннин Ганай. Тогда он был во французской коммуне Брие, где надеялся найти человека, который бы помог ему постирать вещи.

Мать Ганай решила подсобить американскому солдату, а сам он успел познакомиться с молодой красавицей-дочкой. Их отношения развились стремительно, но и закончились слишком быстро: спустя несколько месяцев парня отправили на войну.

Теперь уже 92-летняя Ганай вспоминает, что тогда очень надеялась на его возвращение. Потеря любимого её очень расстроила. Впрочем, уже в 1944 году она стала учить фразы на английском языке, чтобы поговорить с Роббинсом, если тот вернётся. Но он всё не приходил и не приходил. К несчастью девушки, солдат после войны решил вернуться на родину в США. Уже скоро он женился на некой Лиллиан и прожил с ней в браке до 70 лет. Стоит ли говорить хоть о какой-то надежде на возвращение первой любви?

Да и сама Ганай в 1949 году нашла другого мужчину, от которого родила пятерых детей. Но чудеса всё-таки случаются! Сложно сдержать улыбку, когда узнаёшь, что Роббинс всё это время хранил фотографии молодой француженки. А недавно 97-летний ветеран посетил Францию в честь 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Тогда он поделился с журналистами своей историей, и ему помогли отыскать первую любовь в доме престарелых. Когда Роббинс наконец-то увидел свою француженку, он обнял её и произнёс: «Я не переставал любить тебя. Ты всегда была в моем сердце».

Порадуемся за влюблённых, которым удалось неожиданно найти друг друга спустя столько лет разлуки! Несколько часов они пробыли вместе, а потом пообещали друг другу, что ещё встретятся вновь.

Молодая жительница Малайзии стала участницей другого, не менее внезапного случая. Девушка пошла на фильм «Алладин», а рядом с ней сел «красивый и высокий» парень. Впрочем, малазийка особо ни на что не рассчитывала, так что уселась смотреть кино. Только вот прямо во время сеанса она уснула… а проснулась с чувством, будто кто-то держит её за руку.

Молодой парень оказался не из стеснительных, так что он не отпускал девушку до самого конца сеанса, хотя она пыталась вырваться. А после странный незнакомец ушёл, не проронив ни слова. Можно подумать, что это был какой-то извращенец!

Молодой парень оказался не из стеснительных, так что он не отпускал девушку до самого конца сеанса, хотя она пыталась вырваться.

Такое мнение выразили многие пользователи сети, которые услышали эту историю. Впрочем, сама девушка была иного мнения, ведь она очень хотела найти решительного парня с очень странными методами знакомства.

Вскоре он поставил «палец вверх» под одной из записей малазийки в соцсети, и она связалась с этим красавчиком. Поначалу молодые люди решили «подружиться», а уже потом как-то развивать свои неожиданные отношения. Остаётся лишь пожелать им удачи в любовных свершениях!

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