Один случай на миллион: две неожиданные любовные истории

Многие истории любви начинаются с неожиданных встреч, которые в одночасье определяют дальнейшую судьбу двух человек. Вот и герои нашей публикации оказались счастливчиками, которых буквально свела сама судьба. В одном случае ветеран войны чудом смог найти возлюбленную после длительной 75-летней разлуки. В другом – молодая девушка уснула в кинотеатре, а проснулась рука об руку со своим будущим (будем надеяться) избранником.

Ещё в 1944 году молодой 24-летний солдат К.Т. Роббинс познакомился с 18-летней Жаннин Ганай. Тогда он был во французской коммуне Брие, где надеялся найти человека, который бы помог ему постирать вещи.

Мать Ганай решила подсобить американскому солдату, а сам он успел познакомиться с молодой красавицей-дочкой. Их отношения развились стремительно, но и закончились слишком быстро: спустя несколько месяцев парня отправили на войну.

Теперь уже 92-летняя Ганай вспоминает, что тогда очень надеялась на его возвращение. Потеря любимого её очень расстроила. Впрочем, уже в 1944 году она стала учить фразы на английском языке, чтобы поговорить с Роббинсом, если тот вернётся. Но он всё не приходил и не приходил. К несчастью девушки, солдат после войны решил вернуться на родину в США. Уже скоро он женился на некой Лиллиан и прожил с ней в браке до 70 лет. Стоит ли говорить хоть о какой-то надежде на возвращение первой любви?

Да и сама Ганай в 1949 году нашла другого мужчину, от которого родила пятерых детей. Но чудеса всё-таки случаются! Сложно сдержать улыбку, когда узнаёшь, что Роббинс всё это время хранил фотографии молодой француженки. А недавно 97-летний ветеран посетил Францию в честь 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Тогда он поделился с журналистами своей историей, и ему помогли отыскать первую любовь в доме престарелых. Когда Роббинс наконец-то увидел свою француженку, он обнял её и произнёс: «Я не переставал любить тебя. Ты всегда была в моем сердце».

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Порадуемся за влюблённых, которым удалось неожиданно найти друг друга спустя столько лет разлуки! Несколько часов они пробыли вместе, а потом пообещали друг другу, что ещё встретятся вновь.

Молодая жительница Малайзии стала участницей другого, не менее внезапного случая. Девушка пошла на фильм «Алладин», а рядом с ней сел «красивый и высокий» парень. Впрочем, малазийка особо ни на что не рассчитывала, так что уселась смотреть кино. Только вот прямо во время сеанса она уснула… а проснулась с чувством, будто кто-то держит её за руку.

Молодой парень оказался не из стеснительных, так что он не отпускал девушку до самого конца сеанса, хотя она пыталась вырваться. А после странный незнакомец ушёл, не проронив ни слова. Можно подумать, что это был какой-то извращенец!

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Такое мнение выразили многие пользователи сети, которые услышали эту историю. Впрочем, сама девушка была иного мнения, ведь она очень хотела найти решительного парня с очень странными методами знакомства.

Вскоре он поставил «палец вверх» под одной из записей малазийки в соцсети, и она связалась с этим красавчиком. Поначалу молодые люди решили «подружиться», а уже потом как-то развивать свои неожиданные отношения. Остаётся лишь пожелать им удачи в любовных свершениях!

Неожиданная любовь порой находит даже звёздные пары. Так, счастливый брак Майи Плисецкой и Родиона Щедрина стал большим сюрпризом для них самих, ведь знаменитости поначалу даже не понравились друг другу.

порой находит даже звёздные пары. Так, счастливый брак Майи Плисецкой и Родиона Щедрина стал большим сюрпризом для них самих, ведь знаменитости поначалу даже не понравились друг другу. А сколько красивых, неожиданных и невозможных любовных случаев знает наша история? Не пересчитать! О двух самых ярких примерах любви из Санкт-Петербурга недавно рассказал краевед Алексей Ерофеев.

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