«Охваченная огнем»: последние дни безутешной Елены Майоровой

Любимая актриса многих наших соотечественников Елена Майорова погибла страшной смертью в 1997 году. Она сгорела заживо, а обстоятельства этого происшествия до сих пор скрываются за покровом тайны. Её родственники и друзья недавно поделились историей последних дней жизни актрисы. Оказалось, что до своей гибели она уже успела напугать коллег неосторожным обращением с огнём.
Друзья Майоровой рассказали порталу «СтарХит», что она очень чувствительно относилась к каждой роли. К тому же во время съёмок многосерийной киноленты «На ножах» она отличилась «пугающим» и «странным» поведением.
Одна из сцен этого фильма с участием Майоровой не обошлась без пламени. Ей требовалось подойти к горящему камину и упасть возле него. Режиссёр картины Александр Орлов беспокоился, что в этот момент огонь мог вспыхнуть и перекинуться на саму актрису.
«Ей шепчут «не подходи», а она, наоборот, все ближе, ближе. Орлов страховал, поставив по бокам камина двух рабочих: одного с ведром воды, другого с огнетушителем», – рассказал друг Майоровой.
Знакомые актрисы отмечают, что у неё был довольно сложный характер, она нередко срывалась и вела себя «истерично». К тому же Майорова, судя по всему, в то время страдала от алкогольной зависимости. По словам её знакомого, она иногда просила у постановщика разрешения «немного выпить». После такого она даже обходила стороной Орлова, чтобы он не заметил её нетрезвое состояние: актриса не хотела ссориться по этому поводу с режиссёром.
«Алкоголь действовал на нее своеобразно. Она могла пойти, что называется, вразнос. Иногда, смеясь, рассказывала Татьяне Догилевой: «Вчера такое учудила — ужас»», – поведал друг актрисы.
И таких моментов в её жизни было немало. Однажды в поезде Майорова шумно выпивала со своими коллегами, рассказывают её близкие. Тут в купе появился милиционер, который попросил представителей творческой профессии вести себя тише. Неожиданно для всех Майорова выхватила пистолет из кобуры сотрудника правоохранительных органов и выстрелила в потолок. Такой же «фокус» она провернула в другой раз, когда милиция остановила машину с артистами. Олегу Ефремову пришлось всеми силами спасать неугомонную актрису от тюрьмы.
В возрасте 39 лет Майорова была на пике своей популярности, но продолжить свой успех, к сожалению, ей не удалось. В 1997 году 23 августа она трагически погибла в огне. Официально это происшествие называют несчастным случаем, но родные актрисы думают, что она могла покончить с собой.
Майорова прямо в подъезде своего дома якобы подожгла своё платье. Охваченная огнём, она добежала до театра имени Моссовета, но там актриса потеряла сознание. В больницу она попала с ожогами 85% тела, врачи не смогли спасти Майорову от гибели. Спустя девять месяцев после продолжительной борьбы с раком скончался её муж, художник Сергей Шерстюк.
Елена Майорова появилась на свет 30 мая 1958 года. Ей удалось поступить в ГИТИС в 1976 году под покровительство режиссёра Олега Табакова.
Уже в студенческое время Майорова стала героиней нескольких картин: «Незваный друг», «Вам и не снилось...» и «Наше призвание». После университета она на год попала в «Современник», а потом перебралась в МХАТ им. Горького. Свою заслуженную популярность она получила после съёмок в фильмах «Макаров» и «Затерянный в Сибири».
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