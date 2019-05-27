Обворовать по СМС-ке: новая волна банковского мошенничества

Серьёзную угрозу в наши дни представляют банковские мошенники, в особенности для пожилых людей, которым непросто справиться с современными технологиями. А преступники с радостью пользуются технологическими возможностями, чтобы выманить как можно больше денег из своих жертв. Будьте внимательны, ведь началась новая волна СМС-мошенничества, которая появилась из-за неаккуратных банковских инноваций.

Сегодня из-за развития сетевых банков сотрудники кредитных организаций стали всё чаще просить у своих клиентов коды из СМС-сообщений. Казалось бы, сами банки постоянно твердят, что «персональные данные нельзя сообщать никому, даже сотрудникам вашего банка»! Однако некоторые кредитные организации решили проигнорировать это правило и стали отправлять клиентам коды, которые необходимо назвать сотрудникам в офисе, если вы хотите совершить ту или иную операцию. Видов подобных операций может быть много: подключение автоплатежей, проверка правильности номера телефона, погашение кредита и так далее.

В целом нет ничего страшного в том, чтобы назвать такую информацию сотруднику банка непосредственно в офисе – там до вас мошенники не доберутся. Только вот банки и этим правилом пренебрегают, предлагая назвать важный код по телефону.

Как отмечают эксперты, из-за такой практики у людей вырабатывается привычка, ощущение безопасности при передаче информации таким способом. В итоге люди начинают охотнее верить мошенникам из-за действий самих банков.

Решить проблему можно усилением безопасности клиентов, но это далеко не всегда просто. Банки стремятся упросить свою систему для клиентов в интернете, а вместе с этим падает защищенность. Всего пять лет назад при переводе 100 тысяч рублей клиенту обязательно звонил сотрудник банка, чтобы хотя бы на словах удостовериться, что человек действительно отправляет такую крупную сумму.

Теперь же за перевод отвечают всего четыре цифры, которые необходимо ввести в нужное поле. Банки сбрасывают всё больше ответственности на самих клиентов, всё меньше отвечают за их безопасность.

Даже в случае обнаружения мошеннических действий кредитные организации рекомендуют обращаться в полицию. Полиция, в свою очередь, такими делами заниматься не очень любит, ведь найти банковских преступников очень и очень сложно.

Последнее время особую популярность обрела технология подмены номера телефона. Злоумышленники могут звонить якобы с телефона банка, из-за чего у человека порой вообще отключаются какие-либо подозрения. Сами преступники в таких случаях представляются сотрудниками кредитной организации и говорят о какой-то «несанкционированной операции» с вашей картой.

«Вам сообщают о якобы совершаемых по вашей карте операциях. «Мы видим, что происходит списание средств по вашей карте», «прямо сейчас мы видим, что происходит перевод ваших средств», далее сумма и регион, где якобы все происходит. Предлагается сверить ваши персональные данные: не вы, а вам называют номер вашей карты, телефон — все паспортные данные. Звучат фразы «мы действуем в целях вашей безопасности», «мы как банк обязаны обеспечить вашу безопасность» и прочие обороты со словом «безопасность», – приводит в пример действия мошенников пользовательница соцсети Facebook.

Мошенник может спросить вас о действиях с самой картой или счетом. Может вы где-нибудь её потеряли, или привязали другой номер? На ваш отрицательный ответ мошенник может сообщить, что «какой-то номер был привязан к вашему онлайн-банку» совсем недавно. Вам даже назовут точный остаток средств на карте, якобы, чтобы убедиться в том, что ещё есть возможность их спасти.

Далее преступники могут предупредить вас о том, что в ближайшее время «средства, сама карта и ваш онлайн-банк» будут заблокированы, якобы ради безопасности финансов. В результате мошенник даже может не просить вас называть три цифры на обратной стороне карты, а просто попросит у вас кодовое слово.

Это лишь пример одной схемы, но подобных «разводов» может быть очень много. Так или иначе, защититься от них довольно просто. Во-первых, никогда не стоит говорить кому-то свои персональные данные, в том числе секретные пароли и коды, которые отправляются на ваш телефон. Порой лучше лишний раз сходить в офис и убедиться на все 100%, что с вами разговаривают сотрудники вашего банка, чем потерять разом все сбережения из-за действий мошенников.

Второй способ ещё проще, ведь он не требует действий каких-либо «посредников». Можно пользоваться услугами сетевого банка, в котором все действия осуществляете только вы сами.

Мы уже писали о мошенничестве с помощью реальных телефонов «Сбербанка», впрочем, нередко злоумышленники пользуются более приземленными методами. Зачастую они представляются сотрудниками ненастоящих финансовых учреждений и пытаются всячески напугать людей, чтобы выведать у них необходимую информацию.

От такого обмана может спасти только бдительность, которую не стоит терять даже возле банкоматов. Недавно мы писали о новой схеме мошенничества с использованием платежных терминалов Сбербанка. Эти устройства сначала требуют карту, а уже после этого разрешают выбрать услугу по ней, что создаёт лазейку для мошенников.

Преступник, не вставляя карту в банкомат, выбирает какую-либо операцию, но не завершает её. Следующий за злоумышленником в очереди уже вставляет карту и вбивает свой пин-код, после чего лишается денег со счёта. Перед любым взаимодействием с банкоматом внимательно посмотрите на его экран и убедитесь, что устройство сейчас не ожидает выполнения какого-либо действия от предыдущего человека из очереди, а действительно готово принять карту другого клиента.

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