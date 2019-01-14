Обвинение на весь мир: подруга обокрала героиню «Тихого Дона» Элину Быстрицкую!

Главной героине фильма “Тихий Дон” Элине Быстрицкой сейчас 90 лет. Она длительно болеет и требует помощи окружающих. Её сестра проживала в Израиле и не могла часто приезжать к актрисе. Обязанности по уходу за пожилой женщиной легли на плечи её театрального директора Ксении Рубцовой, являвшейся ещё и подругой семьи. Через какое-то время её имя появилось даже в завещании. Однако в реальности всё оказалось не так просто.

Сестра Элины — Софья рассказала журналистам, что на Рубцову заведено уголовное дело и она оказалась простой воровкой. Кроме того, Ксения поручила уход за Быстрицкой двум женщинам, которые пользовались комфортабельным жильём и практически не следили за болеющей Элиной Авраамовной. К тому же, с её счетов были похищены крупные суммы денег.

При этом сестре говорили, что с актрисой всё хорошо и только после общения с лечащим врачом, она поняла, что на самом деле происходит. Доктор сказала, что женщина очень слабая и к тому же недавно тяжело перенесла бронхит. Приехав к сестре, Софья хотела забрать её к себе, но та наотрез отказалась переезжать. Хотя в её состоянии такой дальний переезд может только навредить здоровью. Позже была обнаружена пропажа ценных вещей и денег со счёта. Ведь директор была официально доверенным лицом и поэтому смогла обмануть Быстрицкую. Все сиделки тут же были уволены. После этого Рубцова начала рассказывать о семье всякие гадости, поэтому Софья Авраамовна и решила рассказать всем правду. Она всячески старается уберечь сестру от подобных нападок, ведь та и так чувствует себя не очень хорошо, а лишние переживания ей ни к чему.

Надеемся, что в скором времени самочувствие Элины Быстрицкой наладится и сёстры смогут восстановить справедливость, наказав виновных — для чего, надо полагать, потребуется судебное разбирательство. Не так ли?

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