Обучающий сервис Lim English: люди возраста 50+ «наступают на пятки» молодым в изучении языка

Онлайн-сервис по обучению английскому языку Lim-english заметил интересную тенденцию. Все больше людей зрелого возраста становятся не только активными интернет-пользователями, но и с успехом изучают иностранный язык, «наступая на пятки» молодым. Специалисты сервиса определили ряд причин повышения интереса к овладению английским языком людей возраста 50+.

Современные условия работы таковы, что во многих организациях необходимо знание языка, при этом скидка на возраст не делается. Кто-то воплощает в жизнь свою давнюю мечту об умении понимать английский язык – теперь появилось время и возможности, либо занимается по необходимости вместе с внуками, используя свой аккаунт в обучающей программе. Еще одна причина – изучение языков помогает предотвратить деменцию, тренируя память, об этом уже давно говорят врачи.

В любом случае, изучая язык с онлайн-сервисом Lim-english ( https://lim-english.com/ ), разработанный на основании авторской методики, люди возраста 50+ остаются социально активными и способны овладеть английским при регулярных занятиях.

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