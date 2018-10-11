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Образ российской императрицы будет представлен британской актрисой Хелен Мирен
Егор Стуков   
11 Октября 2018 г.
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Британская актриса Хелен Миррен теперь может похвастаться снимками в образе российской императрицы. Она покажет нам Екатерину II в небольшом сериале, передаёт The Hollywood Reporter.

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Издание также приоткрыло завесу тайны над сюжетом произведения. Зрителей ждёт история о последних годах правления Екатерины и её взаимоотношениях с Григорием Потемкиным, которого сыграет Джейсон Кларк. Они станут участниками большого конфликта, но всё-таки смогут одержать победу над своими противниками, несмотря на сложные переплетения дворцовых интриг, и вместе «выступить архитекторами современной России», рассказывает о деталях сюжета издание.

Четыре эпизода телесериала представит зрителям режиссёр Филип Мартин, известный по картинам «Хокинг», «Корона» и «Главный подозреваемый». О дате выхода в свет императорской драмы пока ничего неизвестно.

Это не первая роль с таким высоким титулом для Миррен. Она уже успела представить образ королевы Шарлотты из картины «Безумие короля Георга» 1994 года и Елизаветы II из фильма «Королева» 2006 года выпуска.

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