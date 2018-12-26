Обиженный Александр Малинин не простился с отцом на похоронах

Недавно у знаменитого артиста Александра Малинина умер отец. Он долго болел и часто проходил лечение в больнице. На какое-то время Николаю Степановичу стало лучше и он ежедневно прогуливался на свежем воздухе, но случилось обострение и его срочно госпитализировали. Для певца эта новость стала неожиданностью. Отец и сын долгое время не общались и не успели помириться. Несмотря на трагическое событие, он не отменил свои гастрольные планы и не появился на похоронах.

Вдова сразу же известила обоих сыновей о случившемся и они оба помогли материально. Она за это не держит зла на артиста и думает, что после Нового года он непременно посетит отцовскую могилу. Женщина также поделилась и причиной размолвки родных людей. Как оказалось, никаких конкретных поводов для ссор между ними не было. Она считает, что сердиться на отца нет никаких причин. Хотя он и развёлся с его мамой, но своих детей не бросал и помогал им по мере возможности. К тому же сам артист также неоднократно уходил от своих жён, при этом забывая и о детях. Вдова считает, что сын поступал даже хуже и просто стыдится отца за то, что тот обычный работяга. Когда он был на его концерте, певец не уделил ему даже немного внимания, зато своей тёще он посвящает целые романсы на сцене. Видимо на это и обижался его покойный отец.

Сейчас артист активно записывает новые альбомы и недавно отметил 60-летние. Однако на праздник не пригласил отца с женой, который на то время чувствовал себя относительно хорошо. Сам Малинин пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Поэтому почитатели его таланта надеются, что семья сможет простить все старые обиды и возобновят общение, как и хотел Николай Степанович. Ведь родные люди непременно должны поддерживать друг друга, не так ли?

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