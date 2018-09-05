Об уроках реальной жизни написал в своей новой книге Юрий Лужков

В первый день 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки посетителей ждет презентация новой книги экс-мэра столицы Юрия Лужкова. Ярмарка будет открыта в 75-м павильоне ВДНХ с 5 по 9 сентября. Как признался автор, книга «Сократ всегда Сократ» и другие произведения» может заинтересовать всех – от мала до велика, так как повествует жизненных принципах великого мыслителя Сократа и посвящена урокам реальной жизни.

Насыщенность проникновенной поэзией, тонкой сатирой, острой мыслью и философской мудростью, воплощенных в произведениях разных жанров – отличительная особенность книги, говорится в ее анонсе. В комментариях к выходу своей новой книги Юрий Лужков заявил, что необходимые для становления личности нравственные принципы и добродетели Сократа необходимо передать молодому поколению. Он подчеркнул: мысли и принципы Сократа, выдающегося ученого, масштабной исторической личности не подвержены старению. Также Юрий Лужков заявил, что другие произведения, включенные в сборник, станут «переходом» к документальной книге о российских правителях, над которой он уже почти завершил работу.

Бывший глава столицы не будет присутствовать на презентации своего сборника, объяснив это уборкой урожая и развитием калининградского агрохозяйства, требующих особого внимания.

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