Об охоте и рыбалке без прикрас может рассказать блогер Олег Коноплев

Рыбалка и охота – занятия точно не для всех людей. Но кого-то они сильно в жизни увлекают, например, блогера платформы YouTube Олега Коноплева. Его видео - не только короткие ролики, но также и целые многометражные работы с длительностью около часа и более. Большой формат предполагает и много информации, а значит, герою рубрики о взрослых блогерах точно есть что рассказать своей аудитории.

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Итак, заглянем в одну из видеоработ. Она называется «Что нас туда тянет?». Кого «нас» и куда «туда» - пока неизвестно, но выяснить очень хочется. Из комментария к ролику, к слову, становится понятно, что охота предполагается на лося (в рамках действующего законодательства). Еще предупреждение, что будет встречаться ненормативная лексика. Наверное, на охоте это обычно дело, не в театр же люди собрались – занятие суровое и суровый язык иногда подразумевающее.

Была снята в видео команда, которая собралась для охотничьего времяпрепровождения и выехала для этого в 5 утра. Герои не стеснялись перед камерой и вели вполне, наверное, обычные для них разговоры – о бороде и небритости, местонахождении водки т.д. Далее случилась неприятность – у путешественников встала машина и отказалась заводиться. Команда решала, что предпринять в такой ситуации. Причина остановки оказалась забавная – закончился бензин. И еще техника умудрилась застрять - естественно, ее как могли вытаскивали. Мужчины трудились на морозе, отмечали, что очень холодно.

Хочется сказать: «Ох, непростое это дело – охота на лося!»

Наконец машина поддалась усилиям людей и вырвалась из плена снега и грязи. Дальше – опять дорога и привал, на котором охотники жарили мясо и подкреплялись. Еще было показано, как участники команды брали ружья, выходили смотреть местность, а может и следы зверя и ехали дальше. Опять машина встала, и даже порвался трос. И члены команды снова были сняты за спасением техники. Теперь, в отличие от первого происшествия, дело происходило еще и в темное время суток. Машину в итоге опять вытащили, и было показано, что люди находятся у огня. Видимо замерзли они в этот раз основательно. Опять участники команды что-то готовили, а зрителям канала было продемонстрировано настоящее зимовье: что там внутри. «Теплое, маленькое, уютное», - так автор канала охарактеризовал этот временный приют охотников. Далее опять что-то в видео колдовали участники любопытной экспедиции со своей машиной.

Вот аудитория снова может наблюдать, как команда едет по одной ей известному маршруту, походили охотники по местности, побродили и дальше. Следующая остановка – и некоторые мужчины были заняты распилом дерева, затем съемка была сделана вдалеке, виднелся костер. А добыли блогер и его друзья лося или нет – так и осталось загадкой.

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Еще в одном из роликов герой публикации рассуждал о способах изменить свою жизнь. И сказал, что она у него ощутимо поменялась, когда он сломал правую руку. Блогер стоял в подвале на незакрепленной лестнице и ожидаемо упал. Описывал последствия, что стало неудобно делать буквально все – от умывания до готовки. Изменились планы на лето – отменилась рыбалка и водно-пеший поход. Стоить успокоить аудиторию, что сейчас (а ролик был снят больше года назад), наверное, все уже давно зажило. А видео так подробно описано в предостережение – нужно всегда быть осторожным и ценить каждый миг, ведь планы могут рухнуть просто в одночасье.

Еще о пожилых блогерах, "бабушках (и дедушках!) онлайн" - по ссылке.

А по другой ссылке - об охоте и рыбалке!

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