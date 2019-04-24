«Ну, божественный акт творения!»: патриарх Кирилл поспорил с теорией Большого взрыва

Недавно патриарх Московский и всея Руси Кирилл ометился громким упрёком в сторону всей науки. На литургии в храме Христа Спасителя он заявил, что наука «обладает ничтожно малым» пониманием Вселенной, а теорию Большого взрыва даже в научных терминах объяснить невозможно. Зато в религиозных — это сделать гораздо «проще», приняв зарождение нашего мира за «божественный акт творения». Учёные, как и следовало ожидать, с мнением патриарха не согласны.

«Никогда не опишут всего нынешние многие ученые, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашел в них Бога», – пафосно заявил Его святейшество.

Глава российского православия считает, что наука может понять лишь самую малую часть «божественной тайны», а для объяснения так называемого Большого взрыва учёные вообще пользуются «странным словом». Будто вся материя появилась в «некоей точке», где раздался взрыв, который наполнил всю Вселенную пространством. «И ученые пытаются объяснить это, а объяснить ведь до конца невозможно, ведь проще всего было бы сказать — ну, божественный акт творения!», – отмечает патриарх.

Предстоятель РПЦ в целом указывает на неразумный подход людей, которые думают, что «разумом можно всё объяснить» (имеется в виду мировоззренческая концепция позитивизма - прим. МГ). А это, добавляет патриарх, может вытеснить «бога из человеческого сознания».

Слова патриарха, конечно, звучат громко и красиво, но идут наперекор современной науке, которая явно не испытывает особых трудностей в объяснениях космологических гипотез. Теорию Большого взрыва знали ещё давно, а впервые этот термин применил известный космолог Фред Хойл. Правда, сам он придерживался другого принципа зарождения Вселенной. Большой взрыв, как предполагают учёные, случился 13,7 млрд лет назад. Сразу же после него появились первые атомные ядра, а ещё спустя 500 млн лет – первые звёзды.

Однако патриарх уж слишком сильно упростил историю зарождения нашей Вселенной, ведь сейчас у науки чуть более широкое мнение по поводу её появления. Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской Академии Наук Вячеслав Докучаев отметил, что «актами божественного творения» учёные не занимаются.

Зато они постоянно пытаются искать правильные ответы на заданные (а порой и скрытые) вопросы. В XXI веке наука считает, что Большой взрыв стал лишь небольшим событием в огромной мультивселенной. Маленький эпизод в жизни огромного пространства, состоящего из большого числа отдельных вселенных. У этого мира нет начала, нет конца: Вселенная, добавляет Докучаев, бесконечна во времени и пространстве.

А вот с религией всё точно попроще, считает учёный. Она рассказывает о вечной жизни в попытках помирить человека с «ужасной эволюцией». Наш мир – место страшное, а эволюция нередко создаёт существ, которые отличаются необъяснимой жестокостью даже по отношению к своим собратьям. В итоге религия помогает человеку принять мир таким, какой он есть, так что без неё людям жилось бы намного сложнее.

Стоит отдать должное, религия всё-таки далеко не так «проста», как порой можно подумать. Даже идея о том, что Бог создал мир за шесть дней, таит в себе немало философских сюрпризов. Кандидат философских наук и кандидат богословия дьякон Андрей Кураев отмечает, что понятие «дни» в данном случае не стоит воспринимать буквально. Вообще в целом нельзя понимать библейские тексты напрямую: они предполагают определённое размышление о самом творении и о том, как всё это соотносится со злом и добром в нашей Вселенной.

На фоне такого понимания религии новое высказывание патриарха Кирилла выглядит довольно странно. При этом ранее он даже призывал людей «не противостоять» иным взглядам и принимать чужие точки зрения на ситуацию, даже научные.

Если верить пресс-секретарю президента РАН Светлане Поповой, патриарх так вообще «профессиональный физик». Попова заявила, что «такого второго человека нет, который сделал бы столько для науки и ее сближения с религией».

Возможно, что именно за такие вот заслуги патриарху в начале этого года хотели выдать звание «Почётного профессора Российской академии наук». Тогда многие учёные и простые обыватели переполошились, но оказалось, что в РАН лишь прошло голосование по этому вопросу.

Не будем судить патриарха за его спорные высказывания, но заметим, что наука «простые» выводы делает довольно редко, а уж голословных высказываний вообще сторонится. Так уж устроен наш мир, в котором бывает очень нелегко понять даже самые базовые законы Вселенной.

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Впрочем, новые предположения учёных всё равно вызывают немало интереса у простых людей. Ещё под конец августа прошлого года ученые заявили, что обнаружили остатки Вселенной, которая была предшественницей нашей. Очередное фантастическое предположение, которое запросто может оказаться реальностью.

Не меньше интереса вызывает недавнее открытие, которое заставило весь мир повернуться в сторону научного сообщества. Первая фотография чёрной дыры, пусть даже сделанная в очень плохом качестве, моментально разлетелась по всему интернету. Жителям Сети понравилась удачная попытка учёных рассказать чуть больше о нашем огромном мире.

А вот церковь пытается взаимодействовать не только с наукой, но и с современным правом и бытом россиян. Недавно православные активисты выступили против «цифровизации личности», которая якобы может стать реальностью из-за различных электронных документов, внедряемых в тело чипов и подобных технологий. А здесь церковь, пусть даже немного в своём, религиозном стиле, поднимает довольно актуальную проблему «цифрового» вмешательства в жизнь человека. И это верное направление мыслей, ведь у нас и времени подумать о космосе и Вселенной не будет, если наши собственные мозги окажутся вод опасным влиянием спорных технологий будущего.

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