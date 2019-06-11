Новости с длинным хоботом: волнительные и любопытные истории про слонов

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Животных порой называют «братьями нашими меньшими», но о могучих слонах такого не скажешь. Это мы на их фоне кажемся «меньшими», не говоря уже о других достижениях этих величественных животных. Сегодня мы обсудим последние новости слоновьего мира, среди которых есть волнующий случай с таиландскими бегунами, любопытное исследование слоновьего нюха и московская акция с надувным животным.
Начнём мы слоновьи новости с курьёзного, но не очень безопасного случая, который произошёл прямо во время 25-километрового забега в таиландской провинции Чонбури.
Ничего неподозревающие бегуны на 10-м километре своего пути вдруг наткнулись на бесстрашных слонов. Даже выстрелы лесников не отпугнули животных, так что участникам пришлось спасаться бегством. Только вот убежать без проблем удалось не всем.
Одну спортсменку слон ударил хоботом, об её состоянии не сообщается. Вторая из-за такой необычной погони упала и сломала руку. Впрочем, как утверждает местный чиновник, слоны не успели никого затоптать, так что бегуны в основном отделались испугом.
Другие новости о слонах пришли из того же Таиланда. Учёные решили выяснить, насколько важно обоняние для этих животных. Стоит отметить, что слоны побили все рекорды по генам, отвечающим за восприятие запахов. У собак их всего 811, а у слонов – примерно 2000 штук!
В качестве добровольцев исследователи взяли шесть слонов и выдали им любимую пищу – семена подсолнуха. Только вот животные получили пищу в закрытых непрозрачных контейнерах, которые можно было лишь понюхать. Требовалось выбрать только один контейнер, причём количество семян в каждом из них различалось.
В ходе этого эксперимента слоны в очередной раз доказали свой великолепный нюх: животные выбирали ёмкость с большим количеством пищи в 59% – 82% случаев. Те же собаки с аналогичной задачей справляются хуже.
В Москве отличились не сами животные, а зоозащитники. Они установили фигуру слона высотой в 23 метра в парке «Кузьминки». Таким образом авторы надувной инсталляции надеются привлечь внимание жителей столицы к вымирающим слонам Африки и Азии.
- Знаменитый баснописец Иван Крылов однажды обращался к слоновьей теме в известной басне «Слон и моська». Любопытно, что поводом для написания этой поучительной истории послужил реальный конфликт, произошедший между жителями Петербурга и слонами в XVIII веке.
- Не стоит забывать и о том, что внешне большие и сильные слоны могут быть очень ранимыми и чувственными животными внутри. Печальное доказательство этого появилось в сети совсем недавно. Жители индийской деревни Хиран сняли на видео маленького слонёнка, который тщетно пытается «разбудить» свою умершую мать.
- По ссылке — еще новости из мира животных.
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