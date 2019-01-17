Новогодний тираж «Русского лото» нашёл своего победителя

Наконец-то объявился победитель крупного новогоднего розыгрыша «Русского лото». Житель Екатеринбурга поначалу даже не подозревал том, что стал обладателем 500 миллионов рублей.

Николай Мирошниченко 35 лет во время розыгрыша призов был в отъезде, так что об огромном выигрыше ничего не знал. С организаторами лотереи он связался совсем недавно, а они обрадовали везунчика «дорогими» новостями.

Сам Николай признался, что пробует свои силы в лотерее несколько раз в год, чаще всего перед праздниками. Только вот последний билет, который остался у семьи Мирошниченко ещё с лета, свой выигрыш так и не увидел – о нём просто забыли. Жена Николая рассказала, что перед Новым Годом она решила поменять этот билет на новый. В тот момент она даже не знала, что на кону стоит миллиард рублей. Новенький, на этот раз крайне счастливый билет отложили, а о дате тиража забыли.

Но теперь семье придётся как-то тратить столь значительную сумму. Николай и его жена заявили, что они не хотят бросать свою работу, а выигрыш потратят с пользой. Что-то пойдёт на уплату ипотеки, часть суммы потратят на помощь родственникам и благотворительность. Мужчина признался, что никогда не был за границей, но с такими деньгами его мечта о путешествии наконец-то исполнится.

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