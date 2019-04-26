Новые истории лотерейного чуда: счастливое совпадение из-за ошибки и недоверчивый везунчик

Судя по рассказам победителей лотерей, они чаще всего разделяют свой победный куш с родственниками или знакомыми. Нередко часть выигрыша перепадает человеку, который сыграл важную роль в удачливой победе. Интересный случай произошёл в США, где женщина сорвала джекпот, вписав в билет дату рождения своей дочери… только вот она ошиблась в одной цифре, что и принесло ей победу. Другой американец решил не доверять ни цифрам, ни другим людям: он стал обладателем одного из крупнейших джекпотов в истории США и пообещал, что делиться им не будет!

Антуанетта Усли из Мичигана, судя по всему, очень любит своих дочерей. Недавно она купила лотерейный билет и решила понадеяться на счастливое совпадение: женщина вписала в него комбинацию чисел из дат рождения дочерей и их возрастов. Дело довольно обыденное, ведь азартные любители лотерей часто вписывают в свои билеты значимые для них даты.

Но Усли подзабыла, что её дочка на днях уже успела отпраздновать своё 20-летие, и вписала число 19 вместо необходимой двадцатки. Магия чисел была уничтожена досадной ошибкой, но вот самой лотерее, судя по всему, так даже больше понравилось. Из-за просчёта женщина выиграла куш в 75 тысяч долларов.

Усли призналась, что «чуть не задохнулась», когда узнала об огромном выигрыше. Деньги она планирует потратить на всю семью, прикупив новый дом.

А житель Висконсина Мануэль Франко, которому всего 24 года, делить свой выигрыш ни с кем не будет. Стоит заметить, его денег хватило бы многим людям: мужчина сорвал один из крупнейших выигрышей в США в размере 768 млн долларов!

Сумма заоблачная, хотя сам Франко не согласился получать её в течение 29 лет, а потребовал себе большую часть денег, зато сразу. В итоге он оказался владельцем 477 млн долларов.

Сразу после того, как молодой человек узнал об огромном куше, на него напала нескончаемая паранойя. «Меня одолевала такая паранойя, когда думаешь, что за тобой охотится весь мир, — признался Франко. — Каждый день казалось, что меня кто-то преследует. Тяжело, когда у тебя билет, который хотят все». По этой же причине он ничего не стал рассказывать о себе – мало ли, как могут использовать эту информацию злоумышленники!

При этом Франко честно заявил, что не будет делиться своим выигрышем с теми, кто попросит у него финансовой помощи. Впрочем, молодой человек не исключает, что может потратить часть суммы на благотворительность.

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По крайней мере, у Франко будут деньги, чтобы отдать их нуждающимся, если он вдруг захочет. А вот у бабушки из Флориды эти деньги закончились слишком быстро. Казалось бы, она выиграла в лотерею целых 278 млн долларов! Но довольно скоро все деньги пропали в неудачных инвестициях по воле её сына и его финансовых советчиков. Огорчению 90-летней женщины не было предела, так что она даже подала в суд на своего сына за растрату денег.

Но обычно разговоры о лотерее крутятся вокруг самой удачи. К примеру, может ли Госпожа Фортуна различить честных и жуликов? Сказать точно невозможно, но мир знает любопытные совпадения такого рода. Ближе к началу этого года американка из штата Монтана честно выиграла в лотерее, спустя несколько месяцев после победы своей сестры, а вот житель Великобритании украл лотерейных билетов на большую сумму, но так ничего и не получил взамен.

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