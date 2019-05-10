Николай Носков даст первый концерт после инсульта

Николай Носков стал популярен благодаря песням “Я тебя люблю”, “Снег”, “Это здорово”, а также “Паранойя”, из-за которой он даже боялся стать "певцом одной песни". Несколько лет назад исполнитель перенёс инсульт и вовсе пропал из поля зрения фанатов. После ему удалили тромб на шее, из-за чего ему пришлось долго восстанавливать своё здоровье.

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Всё это время Носков не выходил на сцену, но и не опускал руки, надеясь на скорое выздоровление. Ему помогали не только родственники и друзья, но и коллеги-музыканты.



Сейчас 63-летний Носков чувствует себя значительно лучше и планирует дать сольный концерт в 2019 году, о чем он лично поведал журналистам. Вместе с ним на сцену выйдут и другие знаменитости, например, белорусский певец IVAN. Пару месяцев назад Николай Иванович посетил презентацию его сингла и лично похвалил любимца, которого считает своим преемником.



В начале карьеры Носков пел в составе нескольких рок-групп, но после начал выступать сольно. Он сумел завоевать симпатию зрителей, так что ему 5 раз вручали премию “Золотой граммофон”. В 2018 году исполнителю присудили звание заслуженного артиста. Виктор Дробыш считает Носкова королём шоу-бизнеса и старается сделать всё, чтобы помочь другу вернуться на сцену. Известно, что подготовка к большому концерту уже началась, а само выступление запланировано на конец года.

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