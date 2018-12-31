Николай Добрынин поделился снимком из сериала “Сваты-7”

Поклонники комедийного сериала “Сваты” с нетерпением ждут выхода на экраны 7-й части любимой истории. Долгое время фильм смотрели всей семьёй, так как он получился очень добрый, смешной и вместе с этим жизненный, чем и завоевал сердца зрителей. Однако официально пока не сообщается никакая информация о процессе съёмок и многие сомневаются, что продолжение вообще снимается.

На днях актёр Николай Добрынин, сыгравший в сериале Митяя, выложил в интернет фотографию, подписав под ней, что это кадры из “Сватов- 7”, а ниже поставил подмигивающий смайлик, чем озадачил поклонников. Актёр оказался активным пользователем интернета и часто делится новинками. Что же означает его пост? То, что эта фотография была сделана давно, когда объявили о съёмках нового сезона или же, что рабочий процесс снова возобновили после долгого перерыва? Здесь поклонникам остаётся только гадать. Многие пытались узнать правду, оставляя свои вопросы в комментариях, но большинство всё же надеется, что продолжение позитивного сериала скоро можно будет увидеть по телевизору.

Как на самом деле обстоят дела с продолжением фильма - неизвестно. Создатели и актёры стараются держать интригу, лишь изредка публикуя подобные кадры, чтобы напомнить о себе. Татьяна Кравченко, известная как главная героиня Валюха, также публикует различные фото, дарящие фанатам надежду. Как оказалось, у данного проекта есть свой официальный аккаунт в интернете, но и там вся информация о фильме сводится к одной фразе: “Идёт съёмочный процесс”.

На телевидении сейчас не так уж много действительно качественных и смешных фильмов. Сериал “Сваты” относится к таким, иначе бы выхода новых серий не ждало столько людей. Надеемся, что в ближайшее время станет известно больше информации о съёмках, не так ли?

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ