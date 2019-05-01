«Никогда ни на что не жаловался. И шутить он любил»: чем запомнился актёр Евгений Моргунов?

Актёру, который так убедительно сыграл легендарного героя гайдаровской троицы Бывалого, 27 апреля могло бы исполниться 92 года. Самая знаменитая роль Евгения Моргунова в образе главаря комедийной компании запомнилась всем, но это была далеко не единственная роль актёра: всё-таки он снялся в целой сотне разных кинокартин!

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Впрочем, роль Бывалого не просто так стала для актёра знаковой. Поговаривают, что Моргунов и в жизни не сильно отличался от своего знаменитого образа силача с бритой головой. Перевоплощаться в образ Бывалого Моргунову даже не было нужно. Да и играть не требовалось, ведь актёр практически был собой на съёмочной площадке.

Конечно, комедия Леонида Гайдая создала вокруг артиста немало разнообразных, в основном довольно задорных и весёлых слухов. Но ещё до момента своей народной популярности Моргунов успел прославиться сильным, порой тяжёлым, но очень даже задорным характером.



Вспомнить только историю, когда в Театр киноактёра прибыли высокопоставленные личности – Молотов и Каганович. В тот момент молодой Моргунов как раз вышел на встречу с начальниками страны и представился местным худруком. Театралы говорят, что его словам поверили сразу же! Командным голосом Моргунов больше часа разговаривал с высокопоставленными начальниками и даже успел попросить у них повысить жалованье артистам низшей категории, к которым он сам относился. Говорят, что эту просьбу в итоге исполнили.



Может это и байка, но про Моргунова иначе не рассказывают. Его не считали ангелом, но всегда обращали внимание на бесконечный оптимизм актёра. «Никогда ни на что не жаловался. И шутить он любил», — делилась секретами супруга артиста.



Другая легенда о Моргунове раскрывает тайны начала его театральной жизни. Говорят, что в 1943 году молодой парень решил написать письмо самому Сталину, в котором попросил вождя дать ему место в театре.



«Уважаемый Иосиф Виссарионович, примите меня в искусство! Я рабочий завода, болваночник, хочу быть в искусстве, участвовал в самодеятельности, работал в массовке на «Мосфильме». Но директор нашего завода препятствует этому стремлению. Я хочу быть как Константин Станиславский, Немирович-Данченко», – якобы гласил текст письма.



В итоге Сталин пошёл навстречу молодому парню и помог Моргунову попасть в театр Таирова. Здесь начинающий актёр остался на год обучения, а потом перешёл во ВГИК, получать уроки мастерства от Сергея Герасимова.



А был у него даже шанс стать знаменитым певцом. Однажды Моргунова прослушал композитор Дмитрий Шостакович, который заявил, что этому юноше «нужно посвятить себя музыки». Музыкант даже написал рекомендательное письмо профессору консерватории, то артист от такого шанса в итоге отказался.



Каким всем нам запомнился Моргунов? Ответ простой: большой, упитанный и лысый мужчина довольно импозантной наружности. Но он далеко не всегда был таким. Однокурсники актёра рассказывали, что когда-то он был очень стройным, высоким красавцем-блондином, который никогда не терял свою улыбку и редко замолкал, разбрасываясь анекдотами и байками.



Пусть даже внешность актёра довольно серьёзно изменилась, его внутренний мир остался прежним. Любил он пошутить над другими, пользуясь своими небывалыми талантами. То в такси бесплатно проедет с красной книжечкой, напоминающей служебное удостоверение, то в ресторане изобразит трудящегося работника «органов», к которому даже официанты подходить боялись.



Говорят, что Моргунов мог подойти к человеку в метро, показать ему своё «удостоверение» и командным голосом приказать: «Пройдёмте». Испуганную жертву актёр отпускал уже на улице, но свои розыгрыши, если верить его знакомым, никогда не оставлял в стороне.



С Моргуновым порой было очень непросто. Его винили в излишней любви к алкоголю, а пить он особо не умел. Переберёт – буянит, а потом совершенно неожиданно посылает невиновного по известному адресу.



Его супруга Наталья вспоминала, что Моргунов был «вспыльчивым и легковозбудимым». Только вот такая агрессия шла от его диабета. Люди, которые страдают от этой болезни, легко раздражаются, замечала женщина. Впрочем, раздражение так же легко проходит, что нередко случалось и с Моргуновым.



Стоит заметить, даже с Гайдаем Моргунову удалось рассориться во время съёмок фильма, где в последний раз была замечена знаменитая троица: Трус, Балбес и Бывалый. После этого они совсем перестали общаться. А Министерство культуры так разозлилось на Моргунова, что перестало выдавать ему какие-либо звания.



Сложный характер не помешал актёру найти свою любовь. Сначала он жил с балериной Варварой Рябцевой, которой помогал даже после того, как нашёл себе вторую жену.



Во второй раз Моргунов женился в 1962 году на Наталье. Они прожили вместе целых тридцать шесть лет, до самой смерти актёра. Своего мужа Наталья к его бывшей супруге не ревновала, ведь знала, что он отличный семьянин. В семье у актёра появилось двое сыновей – Антон и Николай. Коля, которому отец пророчил великую актёрскую судьбу, трагически погиб в автокатастрофе 1998 года. Это буквально сломило артиста и даже поспособствовало развитию его диабета, ведь Моргунов начал пить и бросил диету.



И всё равно он продолжал раз за разом выходить на сцену. После выступления его вновь увозили в больницу, где он лежал в перерывах между выступлениями. Однажды Моргунов так и не вернулся из клиники. Его похоронили рядом с сыном на Кунцевском кладбище в Москве.

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