Никас Сафронов рассказал о своей связи с Понаровской

Многие публичные личности стараются не афишировать свою личную жизнь. Никас Сафронов не исключение и большинство его романов не известны. А вот Ирина Понаровская наоборот не скрывает, что у нее был роман с художником. Да и он сам тепло отзывается о певице. Никас поделился впечатлениями об их молниеносно вспыхнувших чувствах. Живописец уверен, что благодаря этому эмоциональному роману его творчество получило более мощный энергетический заряд. Ирину он считает очень хорошей, обаятельной женщиной с тонкой душой. Их познакомили на вечеринке друзей и Ирина сразу же позвала Никаса на ужин. Им было хорошо и уютно вместе, но об официальном браке они не задумывались.

Наверное потому, что за плечами у обоих уже было несколько союзов. Встречались они нечасто, но художник старался посещать ее концерты, а она его мастерскую. Так они были вместе целый год. После этого Ирине нужно было уезжать на постоянное место жительство в Петербург, что сделало бы их встречи еще более редкими и она сама решила разорвать отношения, предложив Сафронову остаться друзьями. По мнению Никаса, художники в большинстве случаев одиноки, несмотря на свою сентиментальность и добрую душу. В основном так и происходит.

Когда люди хотят быть вместе они стремятся к этому во что бы то ни стало. Возможно им это и не нужно было? Ведь Сафронов и сам признается, что не считал сколько у него было подобных увлечений, но говорит, что их было достаточно для поддержания постоянного подпитывания его творчества. К тому же он не скрывает, что привык любыми способами добиваться понравившуюся ему женщину. Сейчас 62-летний художник всё ещё один и не хочет снова связывать себя узами брака. С Ириной же он надеется когда-то встретится снова и считает, что она будет рада его видеть. Как вы думаете, будет ли продолжение их отношений?

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