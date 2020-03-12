«Ничего не знаю о ее жизни»: почему Энтони Хопкинс много лет не общается с дочкой?

Энтони Хопкинса можно с лёгкостью назвать одной из главных звёзд Голливуда. Его роль Ганнибала Лектора стала, без преувеличения, легендарной в мировой истории кинематографа. Обычно семейные дела звёзд такого уровня также становится достоянием общественности… но не в этом случае.

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О дочери актёры – Эбигейл Хопкинс – почти никто никогда не слышал. А дело всё в том, что самой дочери в жизни актёра... практически не было.

Отец уже очень давно не общается со своей дочерью, да и надежды на возобновление отношений как-то не видно. Петронелла Баркер, мать Эбигейл, вышла замуж за актёра в 1966 году. Этот брак продержался лишь до 1972 года, хотя у супругов и родилась общая дочь. Спустя год после развода Энтони женился на другой женщине – Дженнифер Линтон – с которой прожил целых 29 лет. С момента начала новых отношений у актёра и стали зарождаться первые семена раздора между отцом и дочерью.

Как признавалась сама Эбигейл, в детстве она очень редко встречалась с отцом: «Я видела его, может, раз в год. Было грустно, но я старалась об этом не думать. Правда, получалось плохо: 16-17 лет — ужасное время, я постоянно страдала из-за того, что у нас с ним почти нет контакта. Я сердилась и горевала».

Небольшое перемирие ожидало отца и дочь в начале 90-х годов. Родственники вновь сблизились, а Эбигейл даже снялась в паре картин вместе со своим отцом. Однако в один момент всё опять пошло не по плану, причём ни Эбигейл, ни сам Энтони так и не признались, что именно стало причиной новой размолвки.

— Мне кажется, отношения должны налаживаться с двух сторон, – заметила однажды Эбигейл, — Не знаю, можно ли было сделать всё правильно.

Для 82-летнего Хопкинса, судя по всему, такой разлад проблемой не является. Контакт со своей единственной дочерью он не поддерживает от слова совсем. Что уж говорить, в 2018 году в интервью одному авторитетному изданию он откровенно заявил, что ничего не знает о жизни дочери и даже о потенциальных внуках!

— Ничего не знаю о ее жизни. Люди расстаются, так бывает. Семьи распадаются, нужно жить своей жизнью. Люди делают выбор, – с нескрываемой прохладой в голосе заявил артист.

Ещё в 2002 году он заметил, что был слишком уж эгоистичен по отношению к своим ближайшим родственникам. Вдобавок к этому артисту приходилось долго бороться с алкогольной зависимостью, что тоже могло наложить свой отпечаток на отношения с дочерью.

Я до сих пор не верю, что моя жизнь сложилась именно так. Я должен был умереть в Уэльсе пьяным или вроде того, – заявил тогда Энтони.

К слову, именно проблемы с алкоголем стали одной из причин разлада актёра с матерью Эбигейл.

Впрочем, семейные неурядицы не так уж негативно повлияли на жизнь дочери легендарного актёра. Детское одиночество она разбавляла музыкой, играя на пианино и гитаре. Эбигейл постепенно развивала свои музыкальные навыки и в итоге стала джазовой певицей, даже не пользуясь громким именем отца.

— Я приняла решение делать все самостоятельно… Надо было доказать себе, что я чего-то стою. Я иду по жизни, следуя интуиции, и это помогает пережить тяжелые времена, – считает взрослая дочь Энтони Хопкинса.

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