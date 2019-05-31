«Невероятные фотографии»: Анна Итенберг празднует юбилей

Главным действующим лицом знаменитого журнала «Советский экран» долгое время была бильд-редактор Анна Итенберг. Её фотографии привлекали любопытных читателей со всей страны, а сама она по долгу своей фото-службы общалась со многими звёздами. Совсем недавно, 16 мая, Итенберг отпраздновала своё 80-летие!

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Родилась Итенберг в Москве и всё детство провела в коммуналке. «По утрам к туалету и крану с водой выстраивалась очередь из 34 человек, но жили мы очень дружно!», – признаётся Анна.



Её открытость и оптимизм во многом стали ключом к будущей работе, хотя порой она была чересчур эмоциональной. В «Советский экран» девушка попала сразу же после школы, но поначалу она работала там курьером. Однако красавице всегда удавалось ловко кружить головы мужчинам.



При этом по долгу работы она сталкивалась со многими людьми, в том числе знаменитыми. Нередко среди таких звёзд были поэты и композиторы. «Саша Зацепин после выхода номера всегда приглашал в ресторан — поболтать», – рассказывает Итенберг.



Долгие 34 года Анна Итенберг была главной звездой печатного «Экрана». Она путешествовала по архивам, собирала фотохроники, бесконечно наседала на Музей кино - только ради уникальных снимков, которые потом попадали на страницы журнала. С некоторыми звёздами Итенберг общалась годами, зато потом она могла получить у них долгожданную фотографию. Именно такая уникальность и стала причиной популярности «Экрана». Журналов, которые могли бы посоревноваться в значимости снимков, в былые времена просто не было.



Сама Итенберг признается, что всегда пыталась показать что-то личное, может даже из семейных архивов. Из-за этого ей удавалось получать «невероятные фотографии», хотя многим профессионалам во времена существования «Экрана» в подобных иллюстрациях звёзды отказывали. А Итенберг умела найти подход к человеку, чтобы получить нужный снимок.



Анна Семеновна так любила свой архив, что смогла спасти немалую его часть от затопления в 1990-х годах, когда журнал закрыли, а редкие фотографии решили бездумно отправить в первый попавшийся подвал.



Уже после «Экрана» Анна попала в «Экспресс-газету», где её приняли вместе с остатком от старого, но очень любимого архива. За свою долгую трудовую деятельность Итенберг успела заработать звания «Отличника кинематографии», Ветерана труда, получить медаль «За трудовое отличие».

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