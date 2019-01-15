ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

«Несуществующую» медную монетку оценили в 1,7 миллиона долларов
Егор Стуков   
15 Января 2019 г.
Изменить размер шрифта

Жинь учит: С годами даже одна копейка может превратиться в миллион рублей! Медный цент 1943 года выпуска стал настоящей легендой в США. О редчайшей монете (таких выпустили около 40 штук) мечтали многие нумизматы, а власти страны опровергали факт её существования. Недавно «несуществующий» цент выставили на аукцион за 1,7 миллиона долларов после смерти его предыдущего владельца.

Медный цент 1943 года выпуска стал настоящей легендой в США. О редчайшей монете (таких выпустили около 40 штук) мечтали многие нумизматы

История медного цента началась ещё во время Второй мировой войны. Тогда в США медь была крайне важным ресурсом, ведь она использовалась для военных целей. Власти решили сэкономить на монетах, запустив производство денег из стали. Но в 1943 году произошла ошибка, из-за которой на монетных дворах отчеканили несколько монет из меди.

Американская верхушка отрицала факт существования такой ошибки, из-за чего вокруг медных монет начали расползаться слухи об их небывалой ценности. Первый такой цент нашли после войны, в течение следующих 70 лет обнаружили ещё 11 штук.

Одна из легендарных монет хранилась у Дона Лютеса-младшего. Свой цент он получил на сдачу в школьном буфете ещё в 1947 году. Когда об этом узнала широкая общественность, Лютеса осадили нумизматы – уж очень им хотелось приобрести раритетную реликвию. Мужчина не стал торопиться и спросил о монете у мннфина США, где вновь отреклись от этого медного цента.

Так он и пролежал у Лютеса до самой его смерти осенью прошлого года. Тогда цент всё-таки решили продать и выставили «несуществующую» монету на торги. Эксперты предположили, что её стоимость может приблизиться к отметке в 1,65 миллиона долларов.

К слову, такая вот история небывалого подорожания обычной монеты запросто может коснуться каждого из нас. Наверняка у наших читателей завалялись старые деньги, которые уже давно вышли из оборота. Не стоит с ними спешно расставаться: кто знает, может обычная мелочь ещё найдёт свою ценность в среде обеспеченных коллекционеров. С годами даже одна копейка может превратиться в миллион рублей.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 