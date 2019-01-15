«Несуществующую» медную монетку оценили в 1,7 миллиона долларов

Жинь учит: С годами даже одна копейка может превратиться в миллион рублей! Медный цент 1943 года выпуска стал настоящей легендой в США. О редчайшей монете (таких выпустили около 40 штук) мечтали многие нумизматы, а власти страны опровергали факт её существования. Недавно «несуществующий» цент выставили на аукцион за 1,7 миллиона долларов после смерти его предыдущего владельца.

История медного цента началась ещё во время Второй мировой войны. Тогда в США медь была крайне важным ресурсом, ведь она использовалась для военных целей. Власти решили сэкономить на монетах, запустив производство денег из стали. Но в 1943 году произошла ошибка, из-за которой на монетных дворах отчеканили несколько монет из меди.

Американская верхушка отрицала факт существования такой ошибки, из-за чего вокруг медных монет начали расползаться слухи об их небывалой ценности. Первый такой цент нашли после войны, в течение следующих 70 лет обнаружили ещё 11 штук.

Одна из легендарных монет хранилась у Дона Лютеса-младшего. Свой цент он получил на сдачу в школьном буфете ещё в 1947 году. Когда об этом узнала широкая общественность, Лютеса осадили нумизматы – уж очень им хотелось приобрести раритетную реликвию. Мужчина не стал торопиться и спросил о монете у мннфина США, где вновь отреклись от этого медного цента.

Так он и пролежал у Лютеса до самой его смерти осенью прошлого года. Тогда цент всё-таки решили продать и выставили «несуществующую» монету на торги. Эксперты предположили, что её стоимость может приблизиться к отметке в 1,65 миллиона долларов.

К слову, такая вот история небывалого подорожания обычной монеты запросто может коснуться каждого из нас. Наверняка у наших читателей завалялись старые деньги, которые уже давно вышли из оборота. Не стоит с ними спешно расставаться: кто знает, может обычная мелочь ещё найдёт свою ценность в среде обеспеченных коллекционеров. С годами даже одна копейка может превратиться в миллион рублей.

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