Несбывшиеся творческие стремления Ольги Волковой

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Знаменитая актриса Ольга Волкова всю жизнь мечтала вжиться в образ серьёзной героини и показать его всем своим преданным фанатам. Но так уж получилось, что творческое желание артистки исполнилось лишь в театре, а вот в кино с этим как-то не получалось.
С самого своего рождения 15 апреля 1939 года Ольга Волкова была практически обречена на актёрскую карьеру. Её дед Иван Вольский был известным актёром и основателем двух театров Петербурга, её отец и мать также всю жизнь отдали актёрскому делу.
Но саму Волкову режиссеры нещадно использовали, предлагая ей лишь «несерьёзные» роли. Со временем ей это надоело, но избавиться от своего прилипшего амплуа удалось лишь в театре, а не в кино. Из-за этого актриса большим разнообразием ролей похвастаться не способна. К тому же, добавляет Волкова, порой ей даже приходилось буквально вытягивать «паршивые» ленты своей актёрской игрой, спасать ужасные сценарии. Она была бы рада отказаться от такой работы, но актёру нельзя надолго уходить в тень, иначе о нём просто забудут.
Может это решение и стало для неё знаковым. Однажды режиссер Эльдар Рязанов пришёл со своим другом и другим кинематографистом Эмилем Брагинским в Ленинградский театр комедии на первый показ спектакля «Сослуживцы», который позже лёг в основу «Служебного романа». А Волкова как раз была на сцене и играла Мымру.
После премьеры Рязанов был так впечатлен, что забросал актрису комплиментами и пообещал, что скоро обязательно пригласит её в свой новый фильм. Но после этих слов режиссер пропал на долгие 10 лет.
Тогда Ольга уже перебралась в БДТ, где она встретилась с Рязановым во второй раз. Теперь режиссер приехал, чтобы отпросить актёра Олега Басилашвили на съёмки. Тут же он увидел Волкову – снова побежал признаваться ей в любви и называть её «замечательной актрисой». Басилашвили молчать не стал и, судя по всему, решил немного раззадорить режиссера: «Если замечательная, что же ты ей роль не предложишь?»
Поначалу Рязанов признался, что сейчас у него нет подходящей для Волковой картины. Но всего спустя два дня он уже позвал Ольгу в фильм «Вокзал для двоих» на роль официантки Виолетты. Главные роли в этом фильме как раз играли Басилашвили и его коллега Людмила Гурченко.
С этого момента, призналась актриса, началась её «сумасшедшая история отношений с Эльдаром Александровичем». Только вот отношения эти были очень непростыми, ведь сама Волкова по натуре совсем не боится начальства, а Эльдар был режиссером строгим, требовательным. Такое сочетание характеров приводило к постоянным стычкам, в которых Ольга пыталась отстоять свою точку зрения.
Так, однажды художники по костюмам на съёмках «Вокзала для двоих» решили нарядить официантку Виолетту в богатый наряд, но Волкова с этим согласиться не смогла. Всё-таки «по зарплате» надо одевать героиню! При этом сама актриса не забывала делать всё, чтобы максимально достоверно вжиться в роль. Волкова подсматривала за официантками из общепита, пока не увидала женщину, которая «буквально несла себя на блюде». Этот образ очень помог Ольге справиться со своей ролью.
А вот модистку в «Жестоком романсе» Волкова хотел сыграть «по-французски», так что она попросила Рязанова сделать героиню родом из далёкой Франции. Но после такой просьбы актрисе понадобился достоверный акцент, так что она отыскала самую настоящую француженку в Ленинграде и попросила её записать некоторые слова на магнитофон. Что интересно, актриса платила француженке книгами для детей, ведь та очень увлекалась их коллекционированием. «Я рассталась с лучшими книгами, — призналась Волкова. — И всё для того, чтобы быть безупречно подлинной. Правдивость образа для меня — самое главное в жизни. За это я готова на всё. А иначе зритель не поверит».
Всего актрисе удалось сняться в шести картинах Эльдара Рязанова: «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные», «Привет, дуралеи!» и «Тихие омуты».
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