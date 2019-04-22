Непростые испытания «главного милиционера страны» Сергея Никоненко

Сергея Никоненко не просто так называют «главным милиционером страны». Актёр засветился в пятерке самых снимаемых артистов СССР, но больше всего прославился благодаря своим ролям в униформе сотрудников правопорядка. Никоненко на экране играл честных и надёжных людей, с которых всем хотелось брать пример.

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Актёр даже подсчитал, в скольких картинах он примерил на себя милицейские погоны – их оказалось около 20-и штук! По фильму «Инспектор ГАИ» с Сергеем даже учили молодых служителей порядка.



В своём первом сериале «Каменская» актёр стал милиционером по кличке «Колобок». Его полковник Гордеев так понравился публике, что актёра завалили новыми предложениями. Потом пошли роли в произведениях «Тяжелый песок», «Родина ждет», «Граф Крестовский» и «Гибель империи».



78-летний Сергей Никоненко только на экране играл силовиков, а в жизни больше был персонажем-романтиком. Сам себя актёр считает «законченным трудоголиком» и «абсолютно счастливым семьянином».



Однако путь к настоящей любви у актёра выдался непростой. Его первые отношения начались очень рано. В 13 лет актёр влюбился в девочку Иру Мельникову, с которой он имел счастье «держаться за руку через варежку и кататься вместе на коньках».



Время шло, и детская симпатия превратилась в настоящую любовь. Вместе со своей избранницей актёр попал в студию художественного слова, так что без неё Никоненко мог вообще не появиться на экранах страны. Позже влюблённые поженились и поселились у матери Ирины, которая была очень деспотичной женщиной. Актёру часто приходилось терпеть от неё жёсткие нотации.



Но первый брак артиста распался всего спустя два года после своего зарождения из-за того, что его возлюбленная решила сделать аборт, но своего избранника в это дело посвящать не стала. Актёр не смог выдержать такого предательства и сразу же ушёл от Ирины.



Евгения Соловьева, которую сейчас многие знают как модельера, стала второй супругой Никоненко. Актёр с первого взгляда влюбился в неё, так что и с предложением руки и сердца тянуть не стал.



«Сережа специально заехал в Одессу, чтобы позвать меня замуж. Помню, прошел дождь, мы идем с ним, прыгаем через лужи, а он все бубнит: «Выходи за меня, выходи!»... Кричит: «Люди, посмотрите, я хочу, чтобы она стала моей женой, а она мне отказывает!». Тут же вокруг собралась толпа — начали меня стыдить: «Ты посмотри на нее, человек в луже по горло стоит, а она из себя цацу строит!», – честно призналась Соловьёва.



После официальной регистрации они поселились в 16-метровой коммуналке, где Соловьёвой пришлось терпеть надоедливых соседок. Впрочем, их дом нередко посещали знаменитости, так что жизнь с популярным актёром не была скучной.



Но время сделало своё дело и понемногу уничтожило вторую любовь артиста. После развода Евгения полюбила космонавта Германа Соловьева, за которого вскоре вышла замуж. Они прожили вместе 27 лет, а сама Евгения всё это время «чувствовала себя самой счастливой женщиной на Земле».



Главным сюрпризом для Никоненко стала его третья жена – Екатерина Воронина. С ней актёр не расстаётся уже долгие 45 лет.



Но вместе со счастьем пришли новые трудности. Супруга их сына Никанора – Вера – умерла в 29 лет. Всего спустя полгода после родов женщина стала страдать от постоянных головных болей. Врачи обнаружили у неё злокачественную опухоль мозга, с которой медики сделать ничего не смогли. Ей отмерили всего год жизни, но Вера смогла прожить три. Родственники постоянно заботились о женщине и помогали ей в самых сложных жизненных обстоятельствах.



Мальчик Петя в четыре года остался без своей мамы. Никоненко заявил, что от внука смерть его близкой родственницы скрывать не стали, сказали всё прямо. «Пете мы объяснили, что мама на небесах, он все понял...», – с печалью признался актёр. Внук артиста увлекался насекомыми, так что бабушка с дедушкой подарили ему книжку, после которой тот захотел стать микробиологом. Хотя сейчас он уже решил пойти дорогой машиниста, поведал Никоненко.



Несколько лет назад сын артиста снова женился, а у самого Никоненко появилась внучка. Теперь у них самая настоящая «царская» семья. Внук Пётр Первый и внучка Екатерина Вторая – так бабушка с дедушкой в шутку называют детей своего сына.

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