Непробиваемый Оззи: учёные нашли удивительную мутацию в организме музыканта

Эпатажный Оззи Осборн никогда не боялся показать свой характер на сцене. Именно он стал одним из основателей легендарной рок-группы "Black Sabbath" ещё в 1968 году, именно его признали одним из лучших музыкантов всех времён и народов… А ещё он никогда не скрывал своего нездорового пристрастия к наркотикам и алкоголю.

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Как же Оззи удалось дожить до 70 лет и остаться в отличной форме? Оказывается, всё дело в генетической мутации.



Наверняка учёных давненько интересовал этот необычный человек из мира музыки. Ведь простые люди, если бы попытались вести образ жизни Оззи, давно бы отправились на тот свет – столько алкоголя и наркотиков выдержит далеко не каждый.



Но Осборн смог, при этом он всё ещё остаётся в здравии. Решили загадку Оззи спецы из компании "Knome Inc", которая изучает ДНК людей. У музыканта тоже взяли немного генетического материала, и обнаружили любопытную мутацию. Из-за неё организм певца оказался почти невосприимчив к разнообразным стимулирующим веществам.



Это исследование лишний раз доказывает, что просто так испытывать судьбу не стоит. «Живучесть» Оззи была основана во многом на везении, ведь наше здоровье строится на огромном числе факторов, просчитать которые пока невозможно. Не будь у Осборна такой мутации, всё могло бы закончиться гораздо печальнее…



Впрочем, сейчас музыкант сумел справиться со своими зависимостями и даже стал вести здоровый образ жизни - чего и всем нам желает.

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