«Непыльная работёнка»: почему и как молодые люди становятся наркокурьерами?

Статья 228 УК РФ о незаконном обороте наркотиков стала самой «популярной» в нашей стране. В тюрьмах появляется всё больше людей, которых судят даже не за распространение, а за хранение и транспортировку наркотиков. Причём наркокурьерами чаще всего становятся молодые люди, которые не прочь быстро подзаработать.
О том, почему молодые люди ступают на опасную дорожку, написала «Газета.ру». Ещё в 2017 году торговцы наркотиками и наркоманы составляли чуть ли не четверть от общего количества осуждённых в РФ. По остальным статьям статистика с каждым годом лишь смягчается, преступлений становится меньше. А наркопреступность только растёт и завоёвывает новые просторы распространения запрещённых веществ.
Если раньше достать наркотики было проблематично, то сейчас всё стало намного проще: под рукой всегда есть Интернет, где можно найти десятки сайтов, торгующих наркотическими веществами. Там же можно отыскать лёгкую работу с хорошим заработком, которая почти неизбежно приводит своего соискателя в тюрьму.
Нынче почти никто не торгует наркотиками с рук, всё чаще продавцы используют систему «закладок». Для этого они нанимают на работу курьеров, которые должны взять несколько пакетиков с наркотическим веществом и разложить их в указанных местах.
Работа несложная, занимает всего несколько часов в день, зато зарабатывать на этом можно огромные деньги. В Екатеринбурге, рассказывает вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков, за одну закладку курьер может получить от 300 до 500 рублей. Сами наркоторговцы предлагают даже начинающим курьерам доход от 60 до 80 тысяч рублей в неделю.
Причём рассылка по такой работе ведётся прямо в Интернете через различные соцсети и мессенджеры. Конечно, напрямую о том, что именно будет перевозить будущий курьер, не сообщается. Обещания больших денег и «непыльной» работёнки манят молодых людей, которые без лишних мыслей созваниваются со своим щедрым работодателем.
При этом сегодня уже почти все знают, что подразумевает под собой такая курьерская работа. Даже молодые люди, которым только исполнилось 14-15 лет, осознают незаконность этого вида деятельности, но всё равно идут на такую «работу» ради быстрых денег.
Впрочем, долго продержаться на прибыльном месте у них выходит редко. Жуков отмечает, что закладчиков чаще всего ловят с поличным на их четвёртый-пятый раз. Для этого полицейским даже в Интернете работать не надо: достаточно объездов сотрудников ППС, которые внимательно обыскивают всех подозрительных молодых людей.
Тем не менее, член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что наша страна проигрывает борьбу с наркотрафиком. Вопрос здесь даже не в том, что в России появляется всё больше наркоманов, дело в самом принципе работы правоохранителей. Почему-то они пытаются уничтожить потребителя наркотиков, а не саму наркопреступность.
Можно получить серьёзный срок даже за незначительную связь с запрещёнными веществами. За хранение и перевозку наркотиков в значительном размере без цели сбыта дают до трёх тел лишения свободы. В крупном – от трёх до 10 лет. А за особо крупный размер можно отправиться в тюрьму на 15 лет.
Так в колонии попадают молодые люди, которые хотели быстро заработать, но выбрали неправильный путь. В то же время, напоминает Хамзаев, наркобароны сидят на свободе – за последние 10 лет ни одного резонансного дела по их поимке не найти. Со временем российские тюрьмы будут лишь пополняться молодыми наркоманами и наркокурьерами, отчего «короли» этого бизнеса беднее не станут. Так зачем постоянно «рубить хвост у ящерицы», если надо отрезать её голову?
Здесь государство допустило серьёзный просчёт, но люди вокруг сами могут исправить эту ошибку, хотя бы отчасти. Нет смысла разводить панику по поводу того, что молодые внуки могут запросто «повернуть не туда» – лучше проконтролировать этот процесс, чтобы они посчитали такой поворот на сторону наркотиков лишним и неправильным. Всё-таки вопрос морали молодого поколения всегда лежал на плечах старших и мудрых, а вопрос наркотиков всегда стоял на границе понятий хорошего и плохого. Не помешает здесь и бдительное, внимательное отношение к своим близким. Не так уж часто к наркотикам приходят от хорошей жизни, так что банальная поддержка в тяжёлой для молодого человека ситуации может спасти его от опасной пучины запрещённых веществ.
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