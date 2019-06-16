Неожиданная любовь: Юлиан и Анастасия рассказали о медовом месяце и трудностях семейной жизни

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Брак, который сначала казался маленьким чудом, стал реальностью. Целых 27 лет дружбы артистов Юлиана и Анастасии совсем недавно завершились неожиданной свадьбой. А на днях молодожены дали большое интервью, в котором поведали о тонкостях своего неожиданного брака.
Еще истории из жизни, в некоторые из которых трудно поверить — по ссылке.
Влюбленные признались, что команда «Прямого эфира» сделала из их свадьбы настоящее торжество. Впрочем, этого праздника никто и не ожидал. 45-летний Юлиан, который никогда не был в браке, вдруг берёт в жёны 54-летнюю Анастасию, для которой это замужество стало седьмым по счёту!
За два месяца брака они успели услышать немало провокаций и слухов от своих коллег по шоу-бизнесу, но молодожены с радостью опровергают все домыслы. По словам Юлиана, они вдвоём «как вулканы», но даже взрывные характеры не помешали артистам быть вместе. Секрет любви заключается в их вечной занятости: они так часто уезжают на гастроли и концерты, что быстро забывают обиды и начинают скучать в разлуке.
Из-за этого в отношениях Юлиана и Анастасии царит практически постоянная идиллия. Правда, сама Анастасия «ругательный человек», так что может порой устроить скандал почти на ровном месте. Впрочем, она довольно быстро успокаивается и извиняется перед своим возлюбленным.
А вот медовый месяц у молодоженов сорвался из-за пса Цезаря – он искусал Анастасию так, что у неё остались шрамы на руке. Однако артисты не расстраиваются и готовятся ко второй попытке, только вот с местом определиться никак не могут - Анастасия хочет в Израиль или Турцию, а Юлиан предлагает съездить на Мальдивы.
Еду в семье приходится делить пополам, ведь Юлиан мясо не ест. Дома даже стоят два холодильника, один из которых артист в шутку называет «моргом» из-за наличия в нём мяса. Анастасия не отстаёт и тоже порой подкалывает своего супруга с его «травяными» наклонностями.
Деньги молодожены также делят поровну, хотя общая копилка всё-таки есть. Анастасия призналась, что как-то ограничивать друг друга в покупках у них не принято. «В семье отсутствует вопрос: «Можно, возьму деньги?» Надо? Бери! Мне надо? Беру!».
«Сюсюкаться» супруги не любят, хотя Анастасия всё-таки называет своего возлюбленного Юликом. А вот он иногда зовет жену Асей. При этом в семье очень уж любят непринужденное общение, да и без дружеских подколок не обходятся: «Если проголодался, [Юлиан] кричит: «Ася, что пожрать?». Я в ответ: «Залезь в свой холодильник, возьми помидоры и соси их!», – вспоминает Анастасия.
Дочка от другого брака Анастасии – Аня – относится к своему новому отчиму вполне нормально. Всё-таки он её ещё девочкой «по Макдональдсам и кинотеатрам» водил, так что о каком-то отторжении и речи быть не может. К тому же у Ани сейчас есть свой ребёнок, так что она отлично понимает все тонкости и неожиданные моменты в отношениях.
О своих детях Юлиан особо не думает: «Пусть пройдет какое-то время. Мы два взрослых человека, такие вещи решаются не с ходу», – замечает он. Анастасия же боится, что в свои 54 года не сможет выносить здорового малыша.
К тому же сложностей в жизни супругов и так хватает. Юлиана постоянно атакуют поклонницы «с чудинкой», которые всё пытаются рассорить его с новой возлюбленной. А у Анастасии продолжаются тяжбы с неким Станиславом Шнитковым, который хочет забрать у артистки часть её участка.
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