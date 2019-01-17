«Неокрепшие души» российского ТВ: Шукшина продолжает войну со скандальными ток-шоу

Война на российском телевидении вовсю полыхает праведным огнём. Сначала на Малахова с его ток-шоу ополчились жители Интернета и многие медиаперсоны, включая актрису Марию Шукшину. Потом «виновник» баталий парировал выпады своих оппонентов, предложив Марии простой способ решения её «скандальной проблемы». Теперь вот, судя по всему, начался третий этап столкновения: Шукшина снова рвётся в бой с передачей «Пусть говорят».

На этот раз актриса призналась в своём Instagram-аккаунте, что скандальные ток-шоу захватили буквально всё телевидение: на каждом канале «есть аналоги» таких передач со своими «руганью, внебрачными детьми, любовницами, мордобоями в прямом эфире и матом». Мария заметила, что «это уже не просто ток-шоу, это модель поведения для слабых, неокрепших душ».

По её словам, люди, которые участвуют в таких шоу, просто-напросто не могут отказаться от огромных гонораров за участие в программе. Но своих родственников за это она не осуждает, ведь они «несчастные» и «не ведают, что творят». Стоит заметить, история с осуждением «Пусть говорят» для Шукшиной началась с её непризнанной невестки Фрейи Зильбер. Во многом силами этой девушки личная жизнь актрисы и её сына пробилась на телеэкраны, чему сама Шукшина была совсем не рада.

Актриса уже подписывала петицию против «скандальных ток-шоу на российском ТВ», не раз выступала противником этих передач. Сейчас Шукшина обращается уже к государству: она призывает властей наконец-то заняться контролем на отечественном телевидении. По её мнению, необходимо «законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие честь и достоинство граждан нашей страны». Шукшина добавила, что подобная практика отлично себя показала в европейских странах.

Российское ТВ нынче выпускает довольно неоднозначный продукт. Многим нравится смотреть на скандалы и конфликты, но неужели они должны настолько глубоко погружаться в личную жизнь людей, которые этого совсем не хотят? Когда-то копание в чужих «грязных вещах» считалось действом постыдным, неужели здесь что-то изменилось? Если судить по реакции многих граждан и знаменитостей, то всё так и осталось на своих местах. Просто одни люди уже устали терпеть этот «накал страстей» на телевидении, а другие не смогли обойти такой крупный конфликт стороной, вот и вступились на защиту любимых «скандалов». Рано судить, к чему приведёт эта война, но первые «плоды» уже есть: люди стали обсуждать не только сами скандалы, но и их негативное влияние на общество.

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