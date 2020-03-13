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Необычайная творческая энергия Марины Левтовой
Егор СТУКОВ   
13 Марта 2020 г.
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Марина Левтова была одной из ярчайших звёзд советского кинематографа. Её случайное знакомство с миром кино в итоге подарило нам множество любимых персонажей, которые до сих пор остаются в нашей памяти и наших сердцах. Чем же Левтова смогла покорить жителей СССР?

Необычайная творческая энергия Марины Левтовой


Марина Левтова появилась на свет в Якутии, но со временем переехала в родной для родителей Ленинград. Там отец девочки построил успешную карьеру учёного, успел написать немало книг по медицине, которые и по сей день остаются актуальными для докторов. Мама Марины также трудилась на медицинском поприще, да и сама девочка даже не помышляла о какой-то другой профессии.

Уже в школе Марина старалась изучать полезные для медвуза предметы, чтобы продолжить дело родителей. Но этого, как мы все знаем, не случилось. Однажды одноклассница девочки рассказала ей о режиссёре Динаре Асановой, которой понадобились школьники для съёмок фильма «Ключи без права передачи».

Динара, взглянув на фотографию класса Марины, сразу же ткнула пальцем на нашу героиню. Изящная девочка с милым хвостиком покорила сердце режиссёра с первого взгляда, а уже на съёмочной площадке закрепила свой успех.

Кино сразу же запало в душу Марины, так что она твёрдо решила – буду жить кинематографом! Впрочем, конкретно об актёрской профессии она не думала и была готова к любой творческой деятельности, непосредственно связанной с созданием фильмов.

Родители отговаривать свою дочку не стали, так что сразу после школы Марина уехала в Москву, где начала свои попытки пробиться в столичные театральные вузы. Только вот целеустремлённую девушку никто принимать не хотел.

Тогда Марина посоветовалась с Динарой, которая посоветовала девушке попробовать отправиться во ВГИК. Всё-таки театральное искусство требует специфических талантов, которых у Марины было не так много, зато в мире кино девушка точно нашла бы своё место.

Марина последовала совету знакомого режиссёра, правда, ей пришлось подождать целый год, ведь из-за долгих и упорных попыток поступить в театральные вузы время экзаменов закончилось. Зато на следующий год Марину приняли во ВГИК с первого раза, и наша героиня стала ученицей Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Первой главной ролью девушки стала Ольга Буйносова из кинокартины «Юность Петра». Её партнёром по съёмочной площадке стал Юрий Мороз, который сразу влюбился в красивую студентку. Съёмки проходили в немецком Бабельсберге, так что парочке удалось устроить романтическую прогулку по Берлину, после которой Юрий окончательно потерял голову от прекрасной и юной коллеги.

Только вот сама Марина воспринимала этот роман не слишком серьёзно. После окончания съёмок девушка вернулась в Москву и решила, что со служебными отношениями пора заканчивать. Да и выходить замуж за актёра она совсем не желала.

Юрий, в свою очередь, так не считал. Набравшись уверенности, он отправился за своей любовью в Ленинград, где решил произвести положительное впечатление на отца Марины. Актёр считал, что для его избранницы нет большего авторитета, чем её отец, так что для победы на любовном поприще достаточно завоевать его уважение. И Юрий не ошибся.

Левтов оценил его храбрость и настойчивость и порекомендовал дочке не отворачиваться от молодого человека. Марина прислушалась к совету, и дело стало идти к свадьбе.

Вскоре Юрий занял режиссёрское кресло, а Марина так и продолжила свою актёрскую карьеру. Талантливая девушка не страдала от нехватки предложений и продолжала играть, даже когда забеременела. Мало того, во время съёмок детектива «ТАСС уполномочен заявить» она была уже на седьмом месяце беременности. Вскоре на свет появилась девочка Даша, которая уже спустя четыре месяца после рождения отправилась с мамой на съёмки.

Такая «спешка» и желание жить на полную стали главными отличительными чертами актрисы. Она не боялась выполнять сложные трюки на снегоходе, гонять за рулём на огромной скорости, а в обычной жизни всегда торопилась и в каждом деле проявляла необычайную энергичность.

Эта сторона личности отразилась и на фильмографии актрисы. Она снялась в шестидесяти фильмах, в перерывах между которыми занималась дубляжом зарубежных сериалов и кинокартин – вспомнить только злобную Круэллу из легендарного «101 долматинца» и множество других известных персонажей.

Но держаться на вершине успеха постоянно практически невозможно, вот и Марине это не удалось. В 90-х ей пришлось пережить творческий застой и лишь в 2000 году актриса вернулась в мир кино. Всего за один этот год она сыграла в «Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе», «Каменской» и небольшом эпизоде фильма «Фортуна» вместе со своей дочерью Дарьей.

Последний фильм вышел крайне успешным, так что и отмечали его всей съёмочной группой. Артисты отправились покататься на снегоходах, но Левтова поначалу отказывалась от предложения, хотя обычно такие адреналиновые мероприятия не пропускала. Убеждать артистку пришлось её дочке, с чем та успешно справилась.

К сожалению, на этот раз рисковая поездка закончилась страшной трагедией. Водитель снегохода, на котором ехали Марина со своей дочкой, на скорости 70 километров в час улетел в овраг. Скорая приехала быстро, но спасти удалось не всех.

Даша отделалась переломами, а водитель снегохода впал в кому, из которой выбрался лишь спустя полгода после аварии. Но самые тяжёлые увечья получила Марина. Актрису отправили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и множеством переломов. В первую же ночь после трагедии актриса скончалась.

Марина Левтова прожила 41 год, практически каждый из которых был переполнен событиями, достижениями и победами. Актриса не только смогла оставить после себя большое количество сыгранных киноролей, но и воспитала способную дочку, которая продолжила идти по творческому пути своей любимой матери.

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