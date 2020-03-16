Немецкий блогер Гюнтер: ну надо же, какой модный дедушка!

Великолепное чувство стиля. Такие слова чаще можно приписать представительницам прекрасной половины человечества, для которых немаловажен их гардероб и внешний вид. Но современные мужчины тоже могут оказаться с завидным вкусом в выборе одежды и подаче себя. Например, это можно сказать о пожилом блогере из Германии Гюнтере Краббенхофте. Он ведет свою страничку в сети Instagram .

Известно, что фотографы обратили внимание на пожилого модника на станции Kotbusser Tor. Согласитесь, что такого мужчину ну очень сложно было не заметить и пропустить. Стильный, очень аккуратный, стройный и подтянутый – такой персонаж стопроцентно выделим из любой толпы.

Мастера кадра сразу определили дедушку в иконы стиля, правда, возраст ему они прилично завысили. Представляете, фотографы подумали, что блогеру уже целых 100 лет! Со стилем, отметил модный мужчина, фотокудесники попали в самую точку. А вот от данного ему возраста дедушка порядком веселится.

По словам Гюнтера Краббенхофта, ему самому кажется, что одевается он обычным образом. Ведь он выглядит так всегда. Идет ли на работу или позаниматься спортом... В общем можно понять, что дедушку врасплох с гардеробом никогда не застанешь.

А в зеркало блогер хочет, по его словам, смотреться с радостью. Потому что оно отражает не только внешность, но и внутреннее состояние человека.

Смотреть на фотографии Гюнтера в сети Instagram очень приятно и интересно. Такого дедушку не посадишь на лавочку возле дома лузгать семечки в компании бабуль, а место ему, например, в каком-нибудь королевском замке или графском поместье, не меньше. На фото с иголочки все костюмы стильного немца, он практически всегда при шляпе, использует в создании образа разные аксессуары: зонт, очки, всевозможные сумки, тросточка, маску на лице, веер (что очень неожиданно!) и т.д. Балахонистые наряды не отыскались, все отлично сидит на завидной фигуре блогера Гюнтера Краббенхофта.

Он снимается рядом с красивыми дамами и позирует на качелях, приплясывает рядом с уличным музыкантом и запечатлен сидя в кабриолете, может быть перед отправкой в длительное и захватывающее путешествие.... А еще стильный Гюнтер отлично танцует, да еще с какой очаровательной девушкой!





А из приличного по объему поста можно понять, что танцы блогеру очень хорошо помогают полюбить настоящий момент, быть счастливым, иметь друзей, чувствовать жар страсти и почти сжечь себя. И еще дедуля советует наслаждаться тем, что делает вас счастливыми.

Есть в записях блогера и мудрая философия. К примеру, он пишет следующее: «Когда вы в последний раз говорили человеку, которого называете другом, спутником жизни и родственной душой, что он для вас значит, что он для вас и что вы цените в нем и что любите его? Любите его за его искренность, за его надежность, внимательность, за его терпение, за его способность прощать, за то, что он знает все ваши скрытые пропасти, ваше отчаяние, ваши сомнения и фактически все, что есть в вас и кто вы есть такой уязвимый. И этот человек любит вас таким, какой вы есть (...)».

Ну что вы обо всем этом думаете, уважаемые читатели? Наверное, действительно можно последовать хорошему совету Гюнтера поспешить и сказать тем, кто рядом, какие-нибудь добрые и теплые слова. А еще обратить, как и он, внимание на свой внешний облик, который определенно точно является отражением души.

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