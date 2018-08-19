Нелегкая жизнь женщин в семье Шукшиных

Как известно, дети часто повторяют судьбы своих родителей. С чем связаны подобные драматические моменты до конца не известно. Кто-то в этом видит психологические причины, передающиеся по наследству, а кто-то и злой рок. Так у Лидии Федосеевой-Шукшиной было много проблем с мужчинами и у её дочери тоже не складывается семейная жизнь. Несмотря на то, что Мария Шукшина умная и привлекательная, с мужьями у неё также была масса драм, как и у её матери. Все это стало известно благодаря откровенности самих уважаемых дам, опубликовавших соответствующее интервью.

Лидия Николаевна первый раз вышла замуж, ещё учившись во ВГИКе, но с Вячеславом Ворониным разошлась очень быстро. Она не захотела ехать в Киев, где работал её муж. Артистка отправила дочь в Ленинград, оставив её с бабушкой, а сама осталась в Москве и больше не принимала участия в жизни дочери. Во второй семье у неё родились ещё две дочери — Маша и Оля. Мужа Василия Шукшина она просто боготворила и уделяла всю себя ему и детям, даже отказываясь от новых ролей. Женщина продолжала любить часто выпивающего супруга, который был чрезмерно вспыльчив и ревнив. Они были вместе 7 лет. Смерть Шукшина стала для Лидии тяжёлым ударом.

Её спасла предложенная интересная роль в фильме “Трын-трава”, где она и познакомилась с очередным супругом, младше неё на 9 лет. После этого артистка снова сошлась с Мажевским, который был младше неё уже на 16 лет. Однако польский художник не смог учиться в Москве и запил, из-за чего они и развелись.

Мария Шукшина также впервые стала женой ещё студенткой и родила дочь Аню, быстро разлюбив супруга. Со вторым супругом артистка прожила 4 года и развелась с большим скандалом из-за их сына Макара. Именно поэтому, для себя телеведущая решила больше не выходить замуж. Так после рождения близнецов Фоки и Фомы она долго не говорила, кто их отец, потому что отношения пары снова продержались не долго. Бизнесмен Борис Вишняков ещё какое-то время помогал ей воспитывать детей, но после начались ссоры и судебные разбирательства, в которых они всё же подписали мирное соглашение.

Сейчас у 51-летней Марии Шукшиной есть четверо детей и даже двое внуков. Однако любимого человека она так и не встретила, как и ее мать. В их жизни стали главными дети и наверное это правильно - раз уж "не судьба". А вы что думаете?

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