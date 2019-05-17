Некоторые маникюрши разоткровенничались о своих подлостях по отношению к клиенткам

Список грехов индустрии красоты пополнили маникюрши, которые решили анонимно сознаться в своих подлостях. Истории о жестоких и абсурдных поступках сотрудниц салонов красоты опубликовали на портале Whisper.

Одна маникюрша призналась, что она всегда внимательно следит за своими клиентами. По их словам и одежде можно понять, оставят ли они щедрые чаевые после своего визита. На основе таких вот предположений женщина решает, будет она делать свою работу качественно или просто схалтурит. К слову, обладательницам полных ног эта маникюрша всегда делает плохой педикюр.

Другая маникюрша заставляет невежливых клиентов страдать, ведь она обслуживает невежд так, чтобы со временем ногти вросли в их пальцы. Другая женщина призналась, что она даже не всегда стерилизует свои инструменты. А её коллега оказалась без ума от запаха ног своих клиентов. К слову, ещё одна маникюрша, наоборот, приходит в ужас от мысли, что ей придётся делать педикюр на «вонючих ногах стариков». Напоследок специалист из Вьетнама честно заявила, что порой она матерится на вьетнамском языке.

Вот и появилось ещё одно доказательство серьёзных рисков процедур по омоложению. К сожалению, индустрия красоты (особенно последнее время) славится своими досадными, а порой даже очень серьёзными неприятностями, которые она приносит своим фанаткам. Так, недавно американка вернулась из салона красоты с четырьмя бровями из-за ошибки своего мастера. В результате женщине пришлось потратить немало денег на курс по восстановлению кожи.

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Впрочем, это ещё цветочки, ведь самую большую опасность представляет пластическая хирургия. Столь значительное вмешательство в тело человека порой заканчивается серьёзными проблемами со здоровьем. Недавно в Краснодаре арестовали пластического хирурга Алёну Верди за оказание «опасных» медицинских услуг – после операции врача у пациентки начался некроз тканей. Верди и до этого инцидента становилась фигуранткой серьёзных медицинских дел, а сейчас у следственного комитета даже возникли сомнения в подлинности её медицинского образования.

В целом отечественная пластическая хирургия показывает далеко не лучшие результаты. Почти 70% российских клиник пластической хирургии работают с нарушениями, заявили в Росздравнадзоре. После таких новостей лучше лишний раз подумать, а потом (если всё-таки надумали) – лишний раз проверить своего хирурга или мастера красоты. Здоровее будете!

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