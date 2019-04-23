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Неизвестные сожгли могилу певца Евгения Осина

Ульяна АНТОНОВА   
23 Апреля 2019 г.
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В понедельник, 22 апреля, в интернете появилась информация о том, что неизвестные надругались над могилой певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве. По словам приемной дочери артиста Анастасии Годуновой, вандалы "сожгли крест, разбили табличку, сломали ограду и нагадили" на месте захоронения.

Неизвестные сожгли могилу певца Евгения Осина

Чуть позже в ГБУ «Ритуал», которое обслуживает кладбище, пояснили, что пожар начался от оставленных на могиле зажженных свечей. А вот заявление о вандализме в учреждении опровергли, подчеркнув, что ограждения на могиле никогда не было, поэтому сломать его никак не могли.

Пожар мог начаться от оставленных на могиле зажженных свечей

При этом вдова Евгения Осина Наталья в интервью одному из каналов предположила, что пожар могла устроить сама Анастасия Годунова: "Я не удивлюсь, если она и подожгла эту могилу, чтобы устроить очередное шоу".

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