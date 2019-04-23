Неизвестные сожгли могилу певца Евгения Осина

В понедельник, 22 апреля, в интернете появилась информация о том, что неизвестные надругались над могилой певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве. По словам приемной дочери артиста Анастасии Годуновой, вандалы "сожгли крест, разбили табличку, сломали ограду и нагадили" на месте захоронения.

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Чуть позже в ГБУ «Ритуал», которое обслуживает кладбище, пояснили, что пожар начался от оставленных на могиле зажженных свечей. А вот заявление о вандализме в учреждении опровергли, подчеркнув, что ограждения на могиле никогда не было, поэтому сломать его никак не могли.





При этом вдова Евгения Осина Наталья в интервью одному из каналов предположила, что пожар могла устроить сама Анастасия Годунова: "Я не удивлюсь, если она и подожгла эту могилу, чтобы устроить очередное шоу".

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