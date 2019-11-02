Неизвестные обокрали дом Екатерины Шавриной

Неприятный сюрприз ждал 70-летнюю певицу Екатерину Шаврину по возвращении с гастролей. Во время отсутствия хозяйки злоумышленники проникли в таунхаус, устроили беспорядок, разбили мебель и похитили некоторые ценности.

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Правоохранителям певица заявила, что у неё украли около 100 тысяч рублей и дорогостоящие ювелирные украшения. Возможно воры проникли в квартиру через окно, которое могла забыть закрыть сама Шаврина, уезжая на фестиваль "Золотой шлягер" в белорусский Могилев.



В настоящее время личности подозреваемых в краже устанавливают полицейские.

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