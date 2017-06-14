Не за горами 1 сентября: готовим универсальные подарки для любимых внуков

Прекрасное лето в самом разгаре! Но не за горами осень, и заботливые бабушки и дедушки уже сейчас озабочены тем, какой презент они смогут преподнести своим любимым дошкольникам, школярам или студентам на первое сентября. Хочется, чтобы подарок был нужный, функциональный и почаще использовался, дабы родное чадо вспоминало дарителя добрым словом.

Например, отличным сюрпризом к началу дошкольного или учебного года будет рюкзак. Да, да. Не тот, брезентовый, знакомый по стародавним временам. А красивый, подходящий для носки в условиях городского пространства. К слову, широкий ассортимент рюкзаков можно увидеть здесь: http://4youbags.ru. Вместительные, но тем не менее компактные, стильные, разных цветовых решений, имеющие много отделений и карманов, с широкими удобными лямками, сделанные из непромокаемого и прочного материала. Подходящие и маленьким внучка́м, и взрослым внукам, и для девочек, и для мальчиков, и для юношей, и для девушек – вот такие они, современные городские рюкзаки – замечательный подарок к новому учебному году.

Еще один универсальный вариант презента для любимых внуков – копилка. Этот всем необходимый предмет сможет приучить, во-первых, к бережливости, а во-вторых, позволит собрать финансовые средства на исполнение какой-нибудь мечты. Для маленького ребенка это хорошая возможность почувствовать себя взрослым, научиться иметь за своими детскими плечами хоть небольшой, но уже собственный капитал. Копилку можно выбрать по известным мультяшным героям (к примеру, Нюша или Маша) или милым зверушкам (зайчики, кошечки, собачки, лошадки, мышки и т.д.). Также можно вписать подарок в интерьер проживания внука. Сюрприз-копилку стоит продумать по размеру, а также прикинуть, долгоиграющий ли это будет подарок (накопил, высыпал деньги и копишь дальше) или при наполнении любимцу будет интереснее предмет все-таки разбить. Копилки бывают, кроме того, с нестандартным подходом – именные, с функцией мяуканья во время опускания в нее денег, забирающие монетки лапкой животного и т.п.

Еще один, может быть, и затертый, но всегда актуальный подарок, который подойдет любому без исключения внуку – комплект постельного белья. Здесь тоже множество вариаций. Однотонные, с яркой раскраской, с 3D-изображением, различные по размеру и ткани. Предназначенные конкретно для девчонок или внуков - будущих мужчин. С сюжетами полюбившихся кино или изображениями мультгероев. Нужно только присмотреться к пристрастиям потомков.

Вообще, кроме перечисленных, универсальных сюрпризов можно подобрать для внуков бесчисленное количество. Итак, встаем с дивана и едем в магазин? Конечно! Ведь время для выбора пока еще есть!

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