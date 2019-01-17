Не все витамины хорошо справляются со старением

Довольно популярный у пожилых людей витамин D, который, казалось бы, должен укреплять кости организма, признали недостаточно эффективным. Об этом сообщили научные специалисты из Университета Ньюкасла в Великобритании.

Для своего эксперимента они отобрали 4000 человек, которые уже переступили порог в 70 лет. Всем участникам испытания раз в месяц вводили в организм дозу витамина D по 300, 600 и 1200 микрограмм. Учёные разделили пожилых людей на группы в соответствие с дозировкой.

Результаты исследования оказались довольно неожиданными для любителей такого способа укрепления костей. Разницы между этими группами учёные не нашли: от количества лекарства в организме его эффект не улучшался. Тем не менее, витамин D оказывал небольшое положительное воздействие на костные клетки.

Но не стоит расстраиваться раньше времени, ведь существуют более эффективные методы, которые способны укрепить кости лучше всяких витаминов. Отличного результата можно добиться с помощью качественной диеты, регулярных физических тренировок и обычных прогулок по улице.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ