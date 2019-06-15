Не время для роскоши: на что россияне потратили бы «лишний» миллион долларов?

Россияне о роскоши не мечтают. Судя по данным опроса «Ромир», наши соотечественники не готовы потратить счастливый ("свалившийся с небес") миллион долларов на хороший автомобиль и шикарную жизнь. Всё больше людей верят во вклады, всё чаще сограждане думают об открытии бизнеса, нередко здоровье и образование встают на первое место. Здоровый прагматизм вытесняет романтические мечты — и это очень неплохо!

Исследователи холдинга «Ромир» спросили россиян, чтобы те сделали бы в случае выигрыша одного миллиона долларов. Четверть наших соотечественников честно признались, что потратили бы эти деньги на здоровье и образование для себя и близких.

О предметах роскоши или автомобиле россияне думали в 2006 и 2012 годах, когда 33% опрошенных хотели потратить на это деньги. Сейчас таких стало намного меньше – всего 24% россиян.

Зато популярность набирает идея стабильного и качественного дохода. 18% опрошенных хотели бы открыть вклад в банке, чтобы потом жить на проценты. А в прошлые годы число таких расчётливых людей не выходило за пределы 13%.

Только 5% соотечественников отправились бы в путешествие на счастливый миллион, а целых 15% открыли бы свой бизнес. Любопытно, что раньше люди верили в бизнес намного меньше, ведь в прошлые годы всего 9% опрошенных были готовы потратить деньги на предпринимательскую деятельность.

Отдать всё на благотворительность были готовы 4% россиян, и всего 1% опрошенных не стесняясь признались, что потратили бы деньги сразу и без лишних раздумий.

Эксперты «Ромир» объясняют результаты этого опроса «непростыми временами и экономическими трудностями», которые неизменно влияют на мировоззрение людей. Куда там о роскоши думать, когда хочется простой и хоть немного положительной стабильности? Россияне банально желают обеспечить собственную финансовую безопасность, и их легко понять.

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А пока стабильность только отрицательная. Доходы россиян падают уже много лет подряд, из-за чего многим приходится экономить даже на еде. Сюда же приписываем необходимость «жизни по скидке»: соцопрос показал, что 50,6% наших соотечественников берут товары лишь по акциям.

Из-за того, что россияне пытались жить как раньше, они набрали очень много кредитов, и теперь около 60% российских заемщиков испытывают трудности с их погашением. Впрочем, как показал опрос «Ромир», даже в таком положении есть своя польза. Всё-таки финансовая грамотность никогда не помешает, а россияне сейчас понемногу учатся тратить деньги правильно. Лишь бы эта «учёба» не затянулась на долгие годы.

А вы — на что бы потратили "свалившийся с небес" миллион?