«Не тот формат»: Алексей Глызин рассказал, что сгубило Осина и Кельми

Популярный советский и российский певец Алексей Глызин в одном из недавних интервью рассказал о себе и своих друзьях-коллегах Евгении Осине и Крисе Кельми.

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Алексей с детства мечтал стать известным музыкантом, но первая популярность пришла к нему только в начале 80-х годов, когда он вместе с Александром Буйновым стал лидером коллектива «Весёлые ребята». Поначалу Александр и Алексей были не просто друзьями, они стали практически братьями, но потом начались ссоры по разным поводам… и как результат - распад группы на пике популярности. К счастью, они не бросили сцену, а занялись сольными проектами. Сейчас они практически не общаются, хотя Буйнов с супругой несколько раз приходил на концерты Глазина.

Что касается Кельми и Осина, то Алексей лично видел, как его друзья скатываются вниз, но к сожалению, его усилий изменить ситуацию оказалось недостаточно, и сейчас он жалеет, что не был более настойчивым. По его словам, причиной алкогольной зависимости и эмоционального выгорания друзей стала «перемена музыкальных эпох». Они просто не смогли приспособиться к новым условиям, потому что их музыка сильно отличалась от новых направлений. Как потом стали говорить, «не тот формат».

Да и сам Глызин в какой-то момент понял, что его карьера стоит на месте, тогда и решил переехать в Америку. В Лос-Анджелесе он набирался опыта, заводил знакомства с музыкантами и работал над новыми проектами. Через четыре года вернулся в Россию с суперхитом "Поздний вечер в Сорренто", который очень порадовал его старых поклонников и добавил новых. Это дало новый импульс его творчеству.

Недавно Алексей отметил своё 64-летие. Сейчас он по-прежнему даёт концерты, но большую часть времени предпочитает проводить в кругу семьи.

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