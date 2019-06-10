«…Не может быть! Наш сосед?»: как добродушный дедушка оказался жестоким убийцей

Мастер на все руки и просто приятный дедушка, который всегда помашет рукой из машины и поддержит непринужденный разговор – о 82-летнем Рэймонде Ваннивенховене никто не мог сказать ничего плохого. Но один жуткий секрет, который долгие 43 года хранил верный семьянин и хороший сосед, застал всех его знакомых врасплох. Когда-то давно мужчина жестоко убил молодого американца, а потом изнасиловал его подругу, которая также не выбралась живой из лап маньяка. «Старина Рэй» стал очередным доказательством простой и жуткой истины: зачастую мы сами на знаем о страшных тайнах, которые прячутся у нас под носом!

9 июля 1976 года стало роковым днём для Дэвида Шульдеса и его невесты Эллен Матеис. Тогда они выехали в природный заповедник Мак-Клинток, который располагается штате Висконсин. Влюблённые спрятались подальше от туристов, разбили лагерь и уже хотели пойти на лёгкую прогулку по лесу. Но 24-летняя девушка решила быстренько забежать в уборную, а её верный жених остался ждать снаружи.

Шульдесу осталось жить всего несколько секунд. 25-летнего парня застрелил неизвестный из винтовки. По одной версии, после убийства маньяк загнал девушку в лес, по другой – Матеис даже попыталась позвать на помощь и убежать. Но разницы никакой, ведь исход один: неизвестный сначала изнасиловал девушку, а потом выстрелил ей в живот и грудь. Девушка скончалась на месте.

Вскоре рядом оказался работник парка, который заметил тело Шульдеса и вызвал сотрудников полиции. Холодное тело девушки обнаружили только на следующий день. Специалисты предусмотрительно взяли сперму насильника на экспертизу, но на этом дело застопорилось.

Следователи даже не могли понять мотивов убийства. Все личные вещи и деньги убитых были на месте, значит преступнику точно не требовались финансы. Маниакальная жажда крови? Но кто же тогда мог пойти на подобное преступление?

Один за другим сыщики проваливали свои расследования, пока в 1990-х дело не перешло в руки Крэйга Бейтса. Как раз в то время криминалисты очень активно пользовались возможностями ДНК-экспертиз. Бейтс передал сотрудникам лаборатории биологические данные преступника, а те забили эту информацию в «ДНК-банк» США, но ничего не нашли.

Другой детектив в 2001 году попытался найти подозреваемых, но их образцы ДНК также не совпали с ДНК преступника. Дело простояло на месте ещё 17 лет, пока в 2018 году не попало к Тому Шоу, который представлял компанию Parabon NanoLabs. Специалист умел восстанавливать облик человека по генам, так что вскоре у детективов были предполагаемые портреты убийцы в возрасте 25 и 65 лет – всё-таки прошло немало времени со дня преступления.

Но самое большое открытие ждало сыщиков в октябре того же года. Один из экспертов Parabon NanoLabs смог сузить количество подозреваемых по делу до членов одной семьи из штата Висконсин – Глэдис Брюнетт и Эдварда Ваннивенховена. У пары было четыре сына и четыре внука, так что сыщикам осталось взять ДНК у новых подозреваемых.

Делать это пришлось скрытно, чтобы не спугнуть возможного убийцу. Сначала детективы взяли курс на дом одного из сыновей – Корнелиуса. В его мусорном баке удалось найти немало ДНК-данных. После проверки можно было смело отбрасывать вину первого подозреваемого, зато правоохранители убедились, что напали на верный след – Корнелиус точно был родственником убийцы.

Следующий подозреваемый также оказался невиновен, а в третий раз сыщики попали в точку. Свой образец ДНК 82-летний Рэймонд Ваннивенховен отдал правоохранителям «добровольно», когда заполнил анкету о работе полиции, положил её в конверт и запечатал его с помощью своей слюны.

Позже полицейские провели обыск в доме у Рэймонда, где обнаружили винтовку и банку с жестяными гильзами. Всего спустя неделю пожилого американца уже судили, хотя он усердно твердил о своей невиновности. Следующий раз его дело рассмотрят только 19 июня.

Родственники и знакомые покойного по-разному отнеслись к таким новостям. Кто-то посетовал, что Рэймонд «слишком долго оставался безнаказанным», другие радовались, ведь удалось избавиться от такого неприятного и тяжелого «камня на шее».

Но почти все были крайне шокированы. Рита, жена убийцы, скончалась в 2008 году. Её брат просто убеждён в том, что Рэймонд – хороший человек, что он просто не мог никого убить.

«Вы, должно быть, просто шутите, – так отреагировал на известия об истинной личине Рэймонда его друг Санки. – Я рассказал жене, и она не могла поверить. Она сказала: "Да не может такого быть. Наш сосед Рэй?"»

Разве кто-то мог заподозрить в добродушном соседе, который увлекается рыболовством и кемпингом, жестокого маньяка? Оказалось, что никто так и не смог узнать настоящего Рэймонда.

Он жил всего в 40 километрах от совершенного в 1976 году убийства. Но даже до этого, ещё в 1957 году, всего в возрасте 20 лет парень попал в тюрьму за нападение на молодых несовершеннолетних девушек. В 1960 году он получил условный срок за то, что не отдавал деньги своей жене и годовалой дочери. Однако почти всё остальное время каких-то грешков за Рэймондом никто не заметил. Разве что однажды он серьёзно перепил, но это дело «дружелюбный сосед» бросил несколько лет назад – здоровье не позволяло злоупотреблять алкоголем.

Зато, по словам Фреда Сейсона, работника городской свалки, Рэймонд нередко копался в мусоре, будучи в состоянии алкогольного опьянения. «Ты бы не захотел быть рядом с ним в этот момент. Думаю, многие бы не захотели», – заявил Мэйсон.

Другой знакомый преступника вспомнил, что тот якобы изредка «слетал с катушек» из-за алкоголя. Хотя сам он этого не видел – всё слухи! Санки, судя по всему, так и не поверил в вину своего друга. «Где бы ты ни находился, если ты упоминал Рэя, все говорили: "Ох, старина Рэй". И так каждый раз. До сих пор не укладывается в голове».

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