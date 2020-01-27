«Наверное, таким своенравным я и остался»: Олег Меньшиков рассказал об отношениях в семье и работе в театре

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В свои 59 лет Олег Меньшиков продолжает активную творческую деятельность. В прошлом году актёр сыграл одного из героев «Вторжения» Фёдора Бондарчука, заодно руководил театром Ермоловой, где его очень уважают и ценят коллеги-актёры.
Впрочем, даже молодые люди порой обращаются к Олегу на «ты». Сам актёр пусть даже немного смущён подобным стечением обстоятельств, особой проблемы в этом не видит.
- Меня и сейчас часто называют «Олег», причем люди моложе меня. Еще и на «ты» умудряются, но я им ничего не говорю. То ли я моложе выгляжу, то ли одеваюсь несоответственно возрасту, не в костюм и галстук… А я считаю, что имя-отчество — это красиво, не знаю, почему у нас всех «Сашами» и «Димами» зовут так долго, это неправильно. И еще переход с «вы» на «ты» — это тоже красиво. Выпить на брудершафт — торжественный акт, когда люди становятся ближе. И лишаться этого нельзя, – отметил артист.
Личная жизнь Олега не обошлась без трагедий. В прошлом году умерла его мать, что стало серьёзным ударом для актёра. Поддержкой и опорой в столь трудной ситуации стала супруга Анастасия Чернова, которая уже 15 лет сохраняет верность своему мужу-артисту.
Сам Олег даже не может понять, как он бы жил без Насти: «Это не укладывается в голове», – заметил артист. Меньшиков честно признаётся, что в его семейной жизни были и ссоры, и обиды, но они никогда не были причиной появления даже мысли о разводе.
Анастасия Чернова первое время мечтала стать актрисой, у неё к этому были способности, которыми могли похвастаться далеко не все студенты театрального курса. Но со временем девушка поняла, что её совсем не тянет к актёрской славе, так что она выбрала для себя другое направление деятельности – стала фитнес-тренером.
С детьми у пары как-то не сложилось. Долгое время они оттягивали момент рождения наследников, а когда наступило «подходящее» время, Анастасия уже не смогла забеременеть. По словам Олега, этот факт «внёс определённые коррективы» в их жизнь, но о суррогатном материнстве или процедуре ЭКО пара всё равно не думает.
Меньшиков смог построить со своей возлюбленной доверительные отношения… так уж вышло, что добиться того же с другими родственниками ему не удалось. Даже с родителями, которые хоть и любили своего сына, создать настоящую дружбу не получилось.
В интервью Олег заметил, что уже в детстве был очень своенравным, что порой приводило к проблемам в отношениях с близкими людьми. Одной историей артист напоследок поделился с журналистами: «Мама забрала меня из детского сада, я капризничал и чего-то от неё требовал. А мама не делала того, что я хотел. Я сел посреди улицы в лужу прямо в одежде, мол, пока не сделаешь, так и буду сидеть. Мама стояла и смотрела на меня, даже не пошевелилась, и я сказал: «Какая ты бессердечная!». Наверное, таким своенравным я и остался».
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