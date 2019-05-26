Нацпроект не справляется: заботится ли «Здравоохранение» о здоровье российских мужчин?

Глава Минздрава Вероника Скворцова ещё в апреле хвасталась «рекордным» ростом продолжительности жизни в России за 2018 год: мужчины теперь живут дольше на 0,3 года, а женщины – на 0,2 года. На деле эти цифры не могут даже приблизиться к целевому показателю майских указов Путина, что уж говорить о самом обычном людском отношении к таким цифрам – жить страшно! Ещё больше пугает огромная разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин, которую государство никак не может выровнять. Но если власти не справляются, можем ли мы сами что-то предпринять?

На данный момент средняя продолжительность жизни россиян составляет 72, 8 года. При этом ожидаемая продолжительность жизни женщин равняется 77,87 года, а вот мужчин – всего 67,66 лет! Разница огромная, и она, судя по статистике, особо уменьшаться не собирается.

Работа над этим вопросом во многом падает на плечи государства, которое не справляется со сложившейся проблемой. Средства из нацпроекта «Здравоохранение» расходуются неэффективно, замечают эксперты, из-за чего реальные проблемы просто не решаются. К примеру, на онкологию, которая стала причиной 16% всех смертей в прошлом году, расходуется 56% всех средств нацпроекта – 969 млрд рублей. А на работу с болезнями кровообращения (46% всех умерших) тратят всего 3,5% средств – 75,2 млрд рублей.

Добавим к этому неэффективную работу сферы здравоохранения в целом, которая не горит желанием избавляться от причин смертности, прорабатывать качество диагностики и увеличивать доступность медпомощи.

При этом о конкретно мужских проблемах государство даже не думает. Казалось бы, если мужская смертность так высока, то именно с ней и надо разбираться! Но в итоге мы имеем лишь одну программу «Мужское здоровье», которая отвечает за улучшение репродуктивной функции мужчин (т.е. чтобы отцами чаще становились, это важно, но касается лишь "одной из функций" организма) – о «выживании» тут и речи не идёт.

В результате каждый год в стране умирают около 320 тысяч трудоспособных мужчин, многие из которых не доживают даже до пенсионного возраста. Среди причин смертности можно отметить несчастные случаи, нападения, ДТП и проблемы здоровья вроде инфарктов и инсультов.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Но что там государство, сами мужчины о себе заботятся не так уж и часто! В Европе мужчины не стесняются обращаться к специалистам, меньше употребляют алкоголь и меньше курят. В нашей стране мужчины нередко терпят до последнего, порой придерживаясь странного мнения, будто ходить к врачам вообще «не мужское дело, и так пройдёт!»

Однако, сама болезнь «проходит» далеко не всегда. К тому же, если верить опросам, целая треть наших соотечественников лечится самостоятельно. При этом врачи всегда и везде настоятельно рекомендуют обращаться к специалистам в случае возникновения проблем со здоровьем.

К сожалению, даже медицинская помощь поможет далеко не всегда, ведь наша страна сейчас испытывает серьёзные трудности с медикаментами. В Саратове люди рапортую о нехватке инсулина, да и в целом проблема лекарственного обеспечения в стране стала настолько серьёзной, что власти решили активно взяться за эту жизненно важную тему.

Решить проблему с медикаментами должно государство, тут мы сами справиться никак не сможем. Зато в наших силах сделать так, чтобы эти самые медикаменты нам не пригодились! Это уже вопрос профилактики и здорового образа жизни, который нередко начинается с избавления от вредных привычек. Недавно Минздрав в очередной раз напомнил о вреде курения, употребления алкоголя, низкой физической активности и избыточной массы тела.

Но одним лишь избавлением от вредного здоровье не поправишь! Медики и ученые советуют не забывать о полезных диетах, которые могут положительно сказаться на состоянии организма. Так, недавно учёные поведали об эффективности специальной диеты «DASH» с большим количеством фруктов, орехов, цельного зерна, домашней птицы, рыбы и нежирных молочных продуктов.

Дополнить это дело можно обычными физическими упражнениями, о пользе которых постоянно твердят научные специалисты со всего света. В феврале американские ученые рассказали о том, что физические упражнения могут защитить память человека и даже уменьшить риск развития неизлечимой болезни Альцгеймера.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ