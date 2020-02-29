Наталья Водянова раскрыла некоторые подробности предстоящей свадьбы

Известная супермодель Наталья Водянова 28 февраля отметила свой день рождения - ей исполнилось 38 лет. В предпраздничным интервью испанскому журналу «Elle» она рассказала об ещё одном событии в своей жизни, которое наступит уже совсем скоро.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Речь идёт о свадьбе с французским бизнесменом Антуаном Арно. Наталья и Антуан решили пожениться ещё год назад, но публично об этом заявили совсем недавно. Ради предложения руки и сердца Арно даже выучил несколько фраз на русском языке и подарил любимой кольцо с бриллиантом.

С Арно Наталья познакомилась в 2011 году, после развода с британским лордом Джастином Портманом, от которого у модели трое детей - сыновья Лукас и Виктор (18 и 12 лет), а также 13-летняя дочь Нева. О причинах расставания практически ничего не известно. В своих интервью модель всегда говорит, что «просто всё осталось в прошлом».

Кстати, за время совместного проживания у Натальи и Антуана тоже родились двое сыновей - Максим (ему сейчас уже 6 лет) и Роман (4 года). Семейство Арно известно в мире не менее, чем сама Водянова. Будущий свёкр Бернар Арно сейчас занимает второе место в списке самых богатых людей планеты. Кроме всего прочего, он владелец нескольких всемирно известных брендов, например, «Louis Vuitton» и «Moët Hennessy».

Ну, а теперь о самом интересном – то есть, о предстоящей свадьбе. Все церемонии и торжества пройдут во Франции. Гостей будет не более 300 человек, в основном это родственники и друзья. Наталья признаётся, что по французским меркам «это довольно скромно». Известно, что среди гостей будут Яна Рудковская и Дима Билан, с которыми Водянова дружит уже много лет. Также приедут на торжество и другие звёзды отечественного шоу-бизнеса.

В том же интервью Водянова рассказала, что ей очень сложно совмещать воспитание детей и карьеру модели, а уж тем более нет времени на хобби. Наталья уже давно мечтает написать книгу, но пока это только в планах. Может быть после свадьбы супермодель возьмёт передышку и порадует своих поклонников не только фигурой и нарядами, но и литературными успехами?..

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...