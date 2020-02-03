Наталья Ветлицкая снова запела! Но говорят, что под фонограмму...

Разговоры о возвращении на сцену популярной в 90-е певицы Натальи Ветлицкой начались еще в середине прошлого года. И вот - свершилось!

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На днях артистка, пропавшая "со всех радаров" почти 25 лет назад, спела старый хит "Душа" на юбилейном концерте своего друга Дмитрия Маликова.

Публика очень обрадовалась появлению Ветлицкой на сцене, многие искренне аплодировали и даже подпевали во время выступления. А вот появившаяся в Сети запись концерта собрала немало негативных комментариев. Те, кто хорошо помнит голос Ветлицкой, сочли, что за 25 лет он должен быть хотя бы немного измениться - но этого не произошло. Поэтому интернет-пользователи решили, что певица всего лишь открывает рот под фонограмму, да и ту не сочли нужным перезаписать для "правдоподобности"!

Но было немало поклонников, которые не обратили внимания на подобные нестыковки. Многие посчитали, что это и есть возвращение Ветлицкой на большую сцену, но продюсеры певицы заявили, что ближайшие гастроли запланированы только на лето-осень этого года. На данный момент у неё заключён контракт с компанией "PMI", которая ведёт подготовку будущих концертов.

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